Tori Spelling (47), kći legendarnog producenta Aarona Spellinga i stvoritelja popularne serije 'Beverly Hills, 90210' u kojoj je igrala lik Donne, ovoga bi mjeseca trebala ići izvaditi silikone koji joj se nalaze u grudima.

Naime, strani mediji pišu kako je to apel njezine trinaestogodišnje kćeri Stelle. Ona je znala kako njezina majka odgađa operaciju godinama.

- Pogodilo me to kada mi je rekla da to moram učini što prije, a ja sam odgađala - rekla je Tori za E!News.

Silikoni u njezinim grudima stari su dvadeset godina te bi mogla imati zdravstvene probleme ukoliko ih ne izvadi. Priznala je ona i da je silikone ugradila kada je bila vrlo mlada.

- Nisam očekivala da će imati rok trajanja. Nisam znala da ću ih morati izvaditi - objasnila je.

Na operaciju bi trebala 26. veljače, a obožavateljima je otkrila kako će ovaj put ugraditi još veće implantate.