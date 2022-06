Bivša zvijezda 'Beverly Hillsa' uhvaćena na plaži: Ne liči na sebe, izgleda potpuno drugačije

Američka glumica, zvijezda popularne serije 'Beverly Hills, 90210' Tori Spelling (49) snimljena je na jednoj od plaža Malibua kako šeta u ležernom izdanju. Pokazala je bujni dekolte, ali i lice bez šminke. Iako glumica tvrdi da nije operirala lice, sudeći prema fotografijama paparazza, nešto se tu ne poklapa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tori je za plažu odabrala jednostavnu kombinaciju, uske kratke hlače i minijaturni topić koji je istaknuo njezine grudi. Ipak, najviše je pozornosti ukralo njeno lice, za koje mnogi obožavatelji sumnjaju da je podleglo faceliftingu i operaciji nosa.

Mnogi su komentirali i kako ne lići na sebe te da izgleda potpuno drugačije od prije.

Spelling ne poriče da joj lice izgleda drugačije, ali negira optužbe da se često podvrgava plastičnim operacijama. Kako navodi, za sve je zaslužna šminka.

- Kao prvo, sada imam nevjerojatnu vizažisticu. Njezino ime je Hailey Hoff i s konturom i šminkom postiže čuda kao nitko drugi. A moje lice izgleda potpuno drugačije. Izgledam kao da sam operirala nos i kao da je sada ravniji. Sve je to zbog konturiranja - tako je Tori objasnila svoju transformaciju u emisiji Jeffa Lewisa na Radio Andyju.

Osim konturiranja, bivša hollywoodska slatkica svoje promjene na licu također pripisuje egzosomskoj terapiji, vrstom tretmana regenerativne medicine koja smanjuje upalu, uzrokuje regeneraciju stanica i modificira imunološki odgovor tijela.

- Mogli bi biti i egzosomi jer su rekli da moja koža izgleda besprijekorno, pa možda izgledam mlađe - dodala je glumica.

Prisjetimo se, zvijezda Beverly Hillsa, prema izvoru stranih medija, prolazi kroz proces razvoda od supruga Deana McDermotta (55), nakon 16 godina braka. Par zajedno ima petero djece; sina Liama (15), kćer Stellu (14), kćer Hattie (10), sina Finna (9) i sina Beaua (5).

Torini prijatelji tvrde da se osjeća zarobljeno zbog okolnosti koje otežavaju razvod.

- Oni znaju da će razvod biti skup i to nije nešto kroz što su sada spremni prolaziti. Oboje se osjećaju zarobljenima. Teško im je i zbog djece jer ne žele budu nesretna, no u isto vrijeme Tori je nesretna već duže vrijeme. Oni su uistinu još uvijek zajedno samo zbog svoje djece - izjavio je izvor za Us Weekly.

Najčitaniji članci