Bivšem Kenu pobjeglo: Htio je popraviti guzu pa iskrivio bazen

Otkako je Rodrigo postao Jessica, na društvenim mrežama još je više onih koji brane svaki njezin korak. Ako je netko napadne u komentarima, 'vojska' njenih pratitelja odmah skače u obranu svog uzora

<p>Brazilac <strong>Rodrigo Alves </strong>(37) proslavio se kao 'ljudski Ken'. Da bi to postao, bio je na više od 70 operacija. Ipak, nijedna operacija nije ispunila njegova očekivanja pa je umjesto da ustraje u naumu i dovede svoje tijelo do savršenstva, odlučio postati žena.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rodrigo je više od deset puta operirao nos</strong></p><p>Ta mu se želja brzo ispunila. S operacijama je išao do te mjere da je postao Barbie, a odnedavno je promijenio ime pa se sada zove <strong>Jessica</strong>. Voli se naslikavati u kupaćem kostimu i isticati svoje silikonske grudi i stražnjicu.</p><p>Inače uvijek ima 'svoje ljude' koji ga štite od zlih komentara. Ako joj netko i napiše kako je cijela umjetna, njeni je pratitelji počnu hvaliti i braniti. </p><p>- Ostavite je na miru. Ona živi svoj život, svatko od nas ima pravo biti ono što želi - pisali su.</p><p>Izgleda da se ovoga puta Jessica malo zaigrala. Pozirala je ispred bazena, a očito je da je koristila aplikacije za uljepšavanje jer je 'iskrivila' bazen. Vjerojatno si je išla popraviti stražnjicu, a zapravo je istaknula da baš i nije vješta s 'peglanjem' nedostataka. </p><p>- Bolje da ovu sliku nisi ni objavila... Prikazuješ nam se 'poboljšana', ne radi to - bio je jedan od komentara.</p><p>Jessica je nedavno bila na meti kritika. Rekli su joj da izgleda kao iz horor filma i da svi koji joj kažu da je lijepa da je ustvari lažu. Nosila je leće, a priznala je da je oblikovala kapke i oči kako bi imala 'seksi pogled'. </p>