Bivši dečko Elizabeth Hurley je tragično preminuo u 56. godini

Prije no što je završio srednju školu, Bing je napisao svoj prvi scenarij. No, u središte pozornosti došao je nakon što je započeo vezu s glumicom i manekenkom Elizabeth Hurley, s kojom je dobio sina

<p>Američki biznismen i filmski producent <strong>Steve Bing</strong> tragično je preminuo u 56. godini, javlja <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8449383/Kangaroo-Jack-writer-Steve-Bing-55-jumps-death-27th-floor-LA-apartment.html" target="_blank">Daily Mail</a>. Izvori za strane medije rekli su kako se za vrijeme izolacije zbog pandemije korona virusa nije osjećao dobro te je bio depresivan.</p><p>Njegova je karijera započela kada je naslijedio 600 milijuna dolara od svoga djeda <strong>Lea</strong> koji se bavio nekretninama. U New Yorku je gradio luksuzne kuće. A njegov otac <strong>Peter</strong> bavio se pitanjima javnog zdravlja za Bijelu kuću. Bingova cijela obitelj pojavila se na Forbesovoj listi u prvih 400 najbogatijih Amerikanaca. U trenutku Steveove smrti, neto vrijednost procijenjena mu je na 590 milijuna dolara.</p><p>Prije no što je završio srednju školu, Bing je napisao svoj prvi scenarij za film 'Nestali u akciji'. No, u središte pozornosti je došao nakon što je započeo vezu s glumicom i manekenkom <strong>Elizabeth Hurley</strong> (55). Zajedno su dobili i sina <strong>Damiana </strong>(18).</p><p>Upoznali su se 2000. kada je Liz imala 35 godina, a Steve 36. Kupovao joj je skupe poklone poput brodova, Rolex satova, dijamantskih naušnica, a često joj je plaćao i putovanja u New York i Europu.</p><p>No, 2001. počele su trzavice u njihovoj vezi. Nakratko su se razdvojili, no shvatili su kako bi bilo pametno da provode više vremena zajedno kako bi obnovili svoju vezu. Sve je eskaliralo kada mu je Liz priopćila kako je trudna. Tvrdio je kako dijete nije njegovo. </p><p>- Gospođa Hurley i ja nismo bili u vezi kada je zatrudnjela. Njezin je izbor biti samohrana manja - rekao je svojedobno Bing, nakon što je prethodno rekao kako bi on bio izuzetno odgovoran otac. </p><p>No, Liz je tada rekla:</p><p>- Jako sam ga voljela svih 18 mjeseci koliko smo bili zajedno. Bez obzira što on kaže, u trenutku kada sam zatrudnjela mi smo bili jako sretni zajedno. Bila sam mu vjerna i odana. Vjerovala sam da je i on meni bio. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>