Bivši dečko posjetio Lovato: Iz bolnice je izašao veoma tužan

Američka pjevačica Demi Lovato (25) se oporavlja u bolnici u Los Angelesu nakon što ju je bolnički tim dovezao u nesvjesnom stanju. Lovato se predozirala u utorak prijepodne te je hitno hospitalizirana. Kantautorica je bila na kućnoj zabavi u ponedjeljak navečer, piše TMZ. .

Osim obitelji, prvi u posjetu stigao joj je njen bivši dečko Wilmer Valderrama (38).

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

- Ostao je kod Demi više od dva sata i na izlasku je izgledao potišteno. Bio je izuzetno šutljiv i zatvoren. Došao je sam i uz pomoć zaštitara ušao je na sporedni ulaz - rekao je izvor Britanskoj televiziji.

Pjevačica je s glumcem bila šest godina u vezi, a par je čak razmišljao i o braku. Često su prekidali, a svojedobno su rekli kako je razlog prekida razlika u godinama.

- U njihovom slučaju 13 godina razlike je znak da su u posve različitim životnim fazama - rekao je izvor blizak paru.

Foto: Facebook

Prošle godine Demi je prekinula kratku vezu s MMA borcem Guilhermom Vansconcelosa, poznatijem pod nadimkom Bombe (32). Prekinuli su uz objašnjenje kako njihova veza više nije imala smisla.

- Prekid nije bio dramatičan. Bomba je dobar momak. No više nisu imali budućnost - kažu prijatelji bivšeg para. Glumica je poslije tvrdila kako je između njih dvoje sve super jer je nasmijava.

Demi se godinama borila s ovisnošću o kokainu i alkohola, a provela je i neko vrijeme na rehabilitaciji. Nakon što je šest godina bila 'čista', Lovato je opet posrnula. Dalo se to naslutiti iz njenog posljednjeg hita 'Sober' u kojem priča o tome kako se ponovno vratila drogama. Na kraju pjesme se ispričala roditeljima i fanovima zbog toga.

- Nemam izlika. Za sve oproštaje. Nazovite me kad bude gotovo. Umirem iznutra. Radim ovo svaki put kad sam usamljena. Mama, oprosti što više nisam trijezna. Za sve one koji me nikad nisu ostavili: Ovo smo već prošli, oprostite, ali nisam više trijezna. Oprostite što smo opet ovdje, obećavam da ću potražiti pomoć. Nije mi bila namjera, žao mi je, žao mi je sebe - pjeva Demi.

U nedjelju je nastupila u Kaliforniji i zaboravila stihove nove pjesme. Odmah je fanovima priznala da se zbunila uz blagi smješak, a publika ju je podržala pljeskom.

Mnogi ne smatraju slučajnošću što je zastala upravo na stihovima 'Žao mi je što sam opet tu, obećavam da ću potražiti pomoć'. Danas je trebala nastupiti u Atlantic Cityju, a njezini suradnici otkrili su da nije bila dobro.