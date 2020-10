Bivši 'ljudski Ken': 'Muškarci vide da sam transrodna žena. Preplaše se, a nekima je fetiš'

Jessica prima hormonske terapije na koje dobro reagira. Prošla je godina dana otkako je postala transrodna žena i odlično se osjeća u svojem tijelu. No brine ju hoće li pronaći pravog muškarca koji će je cijeniti

<p>Reality zvijezda <strong>Jessica Alves</strong> (37), poznata od prije kao <strong>Rodrigo Alves</strong> ili 'ljudski Ken' zbog brojnih plastičnih operacija, na društvenim je mrežama pokazala svoju figuru nakon što je prošla godina dana otkako je postala transrodna osoba. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Potrošili milijune na operacije </strong></p><p>Jessica tvrdi kako joj je ostalo još samo nekoliko koraka kako bi transformacija bila potpuna. U to su uključene hormonske terapije i mjesečne psihološke procjene. Za <a href="https://nypost.com/2020/10/27/human-ken-doll-reveals-sexy-new-curves-1-year-after-transition/" target="_blank">strane medije</a> Jessica je rekla kako je sada napokon mirna. </p><p>- Imala sam sjajan život, postigla sam puno i radila puno zabavnih stvari. No nikad nisam bila istinski sretna, neprestano sam se podvrgavala operacijama kako bih se modificirala. Kada se pogledam u ogledalo, osjećam se zaista sretno. Sada vidim ženu koja je cijelo vrijeme bila u meni - objasnila je Alves. </p><p>Kako bi obilježila prvu godinu svoje transformacije, Jessica je objavila nove fotografije na društvenim mrežama. Pokazala je tijelo u pripijenoj odjeći, a u jednoj od snimaka imala je i anđeoska krila.</p><p>- Mislim da sam u proteklih godinu dana odradila dobar posao. Tijelo mi dobro reagira na hormonske terapije. Ako ljudi ne znaju da sam prethodno bila Rodrigo, to je sjajno. Tada misle kako sam biološki žena - kaže Jessica. </p><p>The New York Post piše kako je na operacije potrošila više od 650.000 američkih dolara kako bi postigla prvotni izgleda ljudskog Kena. Uklonila je četiri rebra, napravila mačje oči, a imala je i puno operacija nosa, zbog čega danas djeluje kao da se raspada. Naposljetku je investirala i više kako bi uvećala grudi, bokove i usne. </p><p>Sve prethodne fotografije s društvenih mreža je izbrisala, a sada ima isključivo one nakon što je postala žena. Priznaje kako sada privlači poglede muškaraca kada prolazi gradom, iako ne uspijeva puno izlaziti zbog pandemije korona virusa.</p><p>- Prijavila sam se na aplikacije za 'dejtanje' i puno sam čavrljala s muškarcima. Mislim kako je važno da transrodna žena ima takvu interakciju s muškarcima. Zbog toga se osjećam još više ženstveno - ispričala je Alves pa dodala:</p><p>- Muškarci shvate da sam transrodna nakon nekoliko minuta zbog mojeg glasa, a onda se njihov stav prema meni mijenja. Malo se zastraše, što mi je frustrirajuće. Unatoč tome dobivam puno pažnje i komplimenata. Neki vole što sam transrodna jer im je to fetiš.</p><p>No, Jessica vjeruje kako će pronaći onog pravog, iako joj se čini da će to teško ostvariti.</p><p>- Vjerujem da će stabilna veza biti teška. Kada ste transrodni, muškarci vas vide kao seks lutku. To nije ono što tražim - zaključila je. </p><p> </p><p> </p><p> </p>