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OSUĐIVANI NASILNIK

Bivši partner Hayden Panettiere uhićen nakon što je pijan radio nered i bacao stolce u restoranu

Piše Maša Mai Čigir,
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Bivši partner Hayden Panettiere uhićen nakon što je pijan radio nered i bacao stolce u restoranu
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Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
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Bivši partner preminule glumice priveden je nakon što je radio nered u jednom restoran, a prilikom privođenja spomenuo je njenu smrt

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Brian Hickerson, partner s kojim je Hayden Panettiere bila prije smrti, uhićen je u Južnoj Karolini. Brian je bio s bratom Zackom bio u restoranu Wild Wing Cafe gdje su pili, a kako saznaje TMZ u jednom trenutku tijekom večeri sukobio se s jednim od gostiju. Sukob je vrlo brzo eskalirao, a Brian je na gosta restorana bacio barski stolac nakon čega je pozvana policija koja intervenirala. 

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- GPD (Policijska postaja Greenville) je odavala informacije kada je umrla moja djevojka - derao se Brian Hickerson dok ga je policija privodila. 

Iako se isprva smatralo da je smrt glumice nenasilna, TMZ prenosi kako se u njenu smrt uključila američka Agencija za suzbijanje narkotika (DEA). Ključnu ulogu u novom smjeru istrage navodno ima upravo Hickerson, a fokus je prebačen na pronalaženje potencijalnog dilera od kojeg je Panettiere nabavljala narkotike. Hickerson je otprije poznat po problemima sa zakonom i nasilnom ponašanju. 

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Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Hayden i Brian vezu su počeli 2018. godine, a njihov odnos bio je vrlo turbulentan te prepun prekida i pomirenja, a policija je nekoliko puta morala intervenirati zbog obiteljskog nasilja. Zbog nasilja nad Hayden, Brian je uhićen 2019. i 2020. godine, a 2021. nije osporavao krivnju za dvije kaznene točke optužnice za nanošenje ozljeda partnerici te je osuđen na zatvorsku kaznu, uvjetnu kaznu i pohađanje programa za počinitelje obiteljskog nasilja.

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