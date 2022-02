Bivši pjevač Iron Maidena Paul Di’Anno (63) je u podcastu 'Još jedan podcast' govorio o svom zdravstvenom stanju i problemima s kojima se borio zbog kojih nije mogao nastupati sedam godina.

- Uhvatio sam sepsu 2015., gotovo me ubila. Proveo sam osam mjeseci u bolnici u Engleskoj. Tijekom bolničkih posjeta, dobio sam MRSA tamo dvaput, u bolnici. To je bilo to - rekao je pjevač.

Kako smo pisali, već se tri mjeseca nalazi u jednom zagrebačkom domu za starije, gdje se oporavlja nakon nekoliko operativnih zahvata koje je napravio u Engleskoj, a sada je u podcastu otkrio da su njegovi novi liječnici u Zagrebu otkrili da su mu britanski liječnici greškom ostavili kirurške instrumente u njegovom tijelu.

- Kad sam stigao ovdje u kliniku, pregledali su me i pronašli su jebenu spajalicu u mojoj nozi koja je bila unutra već četiri godine. Što se događa? Bit će tužbe, usput - kaže Paul.

Podsjećamo, Paulu su koljena polako počela otkazivati zbog brojnih ozljeda, a pomoć je odlučio potražiti u rodnom Londonu, no prognoze su bile loše, a potom je pjevač došao na rehabilitaciju u Hrvatsku na preporuku dugogodišnjeg prijatelja.

Rekao je i kako smatra da se u Hrvatskoj nalaze neki od najboljih doktora na svijetu te da je pravi sretnik. Osjeća se jako dobro, prvi put je stao na noge u posljednjih pet godina, a iako mu se nastupi činili kao daleka prošlost, to se sada promijenilo.