Bivši Playboyev model: 'Vodio me na Karibe i zlostavljao me' Kaže kako je Epsteina upoznala devedesetih godina, a on ju je uskoro pozvao na svoje posjede diljem svijeta. Tako ga je posjećivala u New Yorku, Parizu, na Karibima... Tamo je viđala i druge djevojke