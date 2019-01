Bivši pobjednik Big Brothera u problemima: Prijeti mu zatvor

Ljudi su u prošlosti postajali poznati i slavni na račun svojeg talenta. Dolaskom reality emisija to sve promijenilo. Odjednom je za slavu bilo dovoljno pojaviti se na televiziji. Ali kako isplivati u moru kandidata? Pa, naravno, skandalima. Publika na televiziji ne želi gledati obične, normalne, pristojne ljude. To, kako bi rekli Amerikanci, jednostavno nije dobra televizija. Seks, golotinja, svađe i prevare sastojci su provjerenog recepta za što dulji ostanak u showu i nekakvu karijeru nakon toga. Pa i ako te publika mrzi, što to ima veze?! Za tebe svi znaju, o tebi se piše, ti odjednom spadaš u medijski prostor, misao je vodilja većine kandidata.

U prvom nastavku serijala “Mračna strana reality skandala” donosimo priče o problemima sa zakonom i optužnicama koje su imali neki od kandidata. Najpoznatiji među njima je Hamdija Seferović, pobjednik “Big Brothera” 2005. Sude mu zbog navodnih prijetnji smrću... Iz istog su televizijskog showa prošle godine izbacili Aleksandra Neradina, optuženog za pedofiliju, te Antu Biuka, kojeg terete za razbojništvo uz uporabu oružja...

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Bio je anonimac, predstavljao se kao sretno oženjeni otac dviju kćeri, a postao je prvi Rom koji je u televizijskom reality showu svojom osobnošću osvojio simpatije gledatelja. U konačnici Hamdija Seferović (39) “okitio” se titulom pobjednika druge sezone “Big Brothera” te na račun stotinjak dana provedenih u izolaciji pred kamerama spremio u džep nagradu od milijun kuna.

Uživao je status miljenika nacije, bio je rado viđen gost vlasnika noćnih klubova, za kojim su hrlili obožavatelji te žicali autograme i zajedničke fotografije. Danas, 13 godina kasnije, u tajnosti mu sude na zagrebačkom Kaznenom sudu zbog prijetnji smrću ljubavnici iz Šibenika. Fatalna frizerka, koja u Zagrebu ima salon, Hamdiji je još 2005., dok je bio u showu, kako tvrdi, u tajnosti rodila dijete iako je kao otac djevojčice upisan njezin tadašnji partner.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

No njihova je romansa završila kardinalno. Optužila je Hamdiju da joj je prijetio smrću. Tvrdi kako ju je Seferović u nešto više od mjesec dana kontaktirao 230 puta, a prijavila ga je tek u srpnju 2017. godine kad joj je, kako kaže, Hamdija zaprijetio telefonskim pozivom. Tad joj je, kako ona tvrdi, rekao kako će sve pomno isplanirati, da neće ni znati što ju je snašlo te ju je nazivao raznim pogrdnim imenima.

Na sudu su se u proteklih godinu dana trebali susresti nekoliko puta, ali ročišta su ipak odgođena. Kako neslužbeno doznajemo, Državno odvjetništvo žalilo se na odluku prema kojoj su Hamdiji ukinuli zabranu približavanja fatalnoj frizerki, a spis se zasad nije vratio sucu pred kojim se vodi postupak.

Hamdijin odvjetnik Tihomir Mišić nije htio ništa komentirati jer je postupak tajan. Hamdijini cimeri iz “Big Brothera” pravdaju se kako su s nekadašnjim prijateljem izgubili svaki kontakt te da se uopće ne viđaju. S vremenom je i promijenio imidž, pa je kosu koja mu je sezala gotovo do ramena obrijao na samo nekoliko milimetara, a prijateljima je povjerio kako planira presaditi kosu ne bi li spriječio ćelavost. No kako nam prepričavaju Hamdijini prijatelji, taj će zahvat umjesto u nekom zagrebačkom frizeraju ipak, šuška se njegovim susjedstvom, odraditi u Turskoj.

Foto: Marko Ercegović

Nekadašnji milijunaš svoju je temperamentnu stranu, pokazalo se nakon emitiranja druge sezone, vješto kontrolirao pred kamerama omiljenog realityja. Nedugo nakon pobjede u Umagu je pretukao Zagrepčanina Marija Mrvelja te mu razbio arkadu. Hamdija je tad rekao kako je samo želio smiriti situaciju u kojoj je došlo do naguravanja i tučnjave. Htio je spriječiti veći incident, a ipak se i sam uključio u tučnjavu.

- Jedan od mladića me iznenada svom snagom udario u leđa. Tad sam se okrenuo i ošamario ga i tu je nastala masovna tučnjava - ispričao je. Iste je godine završio i u istražnom zatvoru zbog prijetnji te je na sudu rekao da nije kriv. U zatvoru je bio 2015. godine jer je pijan upravljao automobilom u Rovinju, pisao je jedan dnevni list. Hamdija je, tako ispada, od simpatičnog sudionika “Big Brothera”, kojeg su zbog njegove otvorenosti jako simpatizirali gledatelji, ali i stanari, postao nasilnik tankih živaca i teške ruke.