Bivši suprug Maje Šuput novom fotkom oduševio pratitelje: 'On se pomladio otkad je bez nje...'

Nenad Tatarinov, bivši suprug popularne domaće pjevačice Maje Šuput, iznenadio je svoje pratitelje na Instagramu novom objavom. Biznismen, koji je godinama bio poznat po svojoj sijedoj frizuri, sada je pokazao svoju novu, tamniju, boju kose koja je sve oduševila.

Fotografija, koju je objavio na svom nedavno otvorenom profilu na poznatoj društvenoj mreži, nastala je prilikom Eurovilla svečane godišnje dodjele nagrada, a na njoj uz Tatarinova poziraju još jedan muškarac i visoka dama plave kose u pripijenoj crnoj haljini.

'Eurovilla svečana godišnja dodjela nagrada 2025., kategorija najviše prodanih i najskupljih nekretnina!', napisao je uz fotografiju te dodao: 'Hvala svim mojim klijentima na ukazanom povjerenju tijekom cijele ove godine!'. Nenad, koji na fotografiji drži prestižnu nagradu, u komentarima je primio niz čestitaka.

Osim toga, primio je i mnoge komplimente za svoj novi izgled. 'Čestitke', 'Bravo Nenad', 'Čovjek procvjetao ....Bravo i sretno dalje na poslovnom planu!!!', 'Bravo Nenad. Pomladio se otkad je bez Maje.', 'Koliko mlađe čovjek izgleda...nevjerojatno', samo su neke od laskavih riječi kojima su ga pratitelji počastili.

Foto: Instagram

Nenad Tatarinov i Maja Šuput u braku su bili šest godina, a da se razvode objavili su u lipnju 2025. Par zajedno ima jednog sina, četverogodišnjeg Blooma. Pjevačica je nakon razvoda u javnosti potaknula šaputanja o romantičnoj vezi sa Šimom Elezom, zavodnikom iz emisije 'Gospodin savršeni'.

Svoje pratitelje na društvenim mrežama ova glazbenica često oduševljava svojim fotografijama, a posebnu su pažnju doživjele one s njihovog romantičnog putovanja u Dubai.

Foto: Instagram/Maja Šuput