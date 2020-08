\u00a0

HUMANITARNA AKCIJA: Po\u0161to mi je propisano strogo mirovanje (nije re\u010deno na koji to\u010dno na\u010din \ud83e\udd13) ne mogu obilaziti dje\u010dje domove i te\u0161ko mi je organizirati ne\u0161to vezano za njih jer nemam mogu\u0107nost dostave i ne smijem voziti \ud83d\ude97\ud83d\ude9b. No odlu\u010dila sam u me\u0111uvremenu pomo\u0107i besku\u0107nicima i ljudima te\u0161kog socijalnog statusa (provjereno) pa nam je tako prva na redu jedna samohrana majka koja bi trebala uskoro roditi \ud83e\udd30\ud83e\udd31, a nema \u010dime kupiti stvari za bebu\ud83d\udc69\u200d\ud83d\udc66\ud83d\udc76\ud83c\udffc\ud83e\udd70. Smje\u0161taj joj je osiguran, ali bi dobro do\u0161le stvari poput \u25ab\ufe0fkolica, \u25ab\ufe0fpelena, \u25ab\ufe0frobice za novoro\u0111en\u010de,\u25ab\ufe0f vla\u017enih maramica,\u25ab\ufe0f dudica itd. Osim za nju i dalje se skupljaju stvari za besku\u0107nike dakle \u25ab\ufe0fkonzervirana hrana koja se ne mo\u017ee pokvariti i ne mora se skladi\u0161titi u fri\u017eideru,\u25ab\ufe0f vitamini, \u25ab\ufe0fstvari za osobnu higijenu itd. \u26a0\ufe0f Za primopredaju donacija molim da se javite Andrei (tagirana na slici) uz napomenu za koga donirate. \u2764\u2764\u2764\u2764\u2764 Hvala svima i ne zaboravite, njima je pomo\u0107 potrebna cijelu godinu, a ne samo za Bo\u017ei\u0107. #volontiranje #samohranamajka #beba #dijete #humanitarna #humanitarnaakcija #beskucnici #prioriteti #pomoc #empatija #ljubav #love #empathy #singleparent #mother #youngmother #hathor #alexognjena #strogomirovanje





