Bivšu farmericu napao susjed: 'Pretukao me je zbog smeća!'

Susjed je ispred moje kuće ostavio nekakve kante. Kad sam ga ljubazno zamolila da ih makne, počeo je sa sjekirom u ruci psovati. U jednom trenutku sam osjetila udarac, kaže Marija Prekodravac (30), sudionica 'Farme' iz 2015. godine.

U Zagrebu, 9. rujna, oko 13.15 sati, 81-godišnjak je nakon verbalnog sukoba oštrim predmetom lakše ozlijedio 30-godišnjakinju, stoji na službenoj stranici MUP-a. Cijela drama u Susedgradu bila je zbog smeća. Marija je uzela kante koje su se nalazile ispred njezina ulaza i vratila ih u susjedovo dvorište.

Foto: Nova TV

- Sasjeći ću te na komade - vikao mi je susjed prije nego što me je udario sjekirom po glavi - rekla nam je Marija i nastavila:

- Samo sam mu rekla da kante, tj. smeće odnese na reciklažno i okrenula se, a onda je doletio udarac.

Marija ni u najluđim snovima nije mogla vjerovati kako će je dugogodišnji susjed u popodnevnim satima udariti sjekirom po glavi. Od šoka nije osjetila bol, samo je u jednome momentu vidjela da joj krv iz glave ide niz lice. Nekoliko minuta kasnije na mjesto događaja stigao je i Marijin dečko, koji je odmah pozvao Hitnu pomoć i policiju.

- Prije nego što je stigla pomoć, pokušali smo zaustaviti krvarenje, ali nismo uspjeli. Izašla sam na ulicu krvave glave, pa se ponovno vratila u kuću. Nisam imala dobru orijentaciju - rekla je bivša farmerica.

Foto: Privatni album

Dotični susjed, sudeći po Marijinoj priči, poznat je kao strah i trepet ulice.

- Tu obitelj znam još od djetinjstva. Kad mi je mahnuo sjekirom, prvo sam pomislila da je malo popio, a ne da ću dobiti sjekirom u glavu - rekla je Prekodravac, koja je dosad s tim susjedom bila u korektnim odnosima.

- Nitko nije bio u ulici kad sam dobila udarac osim jednog starijeg susjeda koji mi se kasnije ispričao što nije uletio između nas - tvrdi Prekodravac.

Foto: Privatni album

U Vinogradskoj su joj napravili MSCT mozga. U liječničkom nalazu stoji kako je u bolnicu došla s otvorenom ranom veličine četiri centimetra.

- Imam slabu orijentaciju, ruke mi drhte i osjećam se skroz nervozno. Samo bih htjela biti u prostoriji u kojoj me nitko ništa ne pita. Najteže mi pada što se uskoro moram vratiti na posao iako se ne osjećam spremno za to. Ipak, bez novca, nitko, pa ni ja ne može živjeti - priznaje Marija koja, kako nam kaže, osjeća i veliku dozu straha s obzirom na to da se mora vratiti u susjedstvo.

Foto: NOVA TV

- Taj čovjek me zna cijeli život. Pa ja mu unuka mogu biti. Još bih i razumjela da se radilo o nekom većem problemu, ali zbog smeća tako udariti djevojku koja nikad nije izazivala je za mene potpuno neprihvatljivo. Još sam šokirana - zaključila je Marija, dok joj je glas podrhtavao. Susjeda zbog napada sumnjiče za pokušaj ubojstva.