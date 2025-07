Bizarna izjava majke bivšeg dečka Taylor Swift: 'Drago mi je da joj nisam postala svekrva...'

Majka Mattyja Healyja, Denise Welch, gostovala je na talk showu 'Watch What Happens Live' . U epizodi, razgovarala je i o sinu, inače frontmenu benda 1975, te je komentirala njegovu bivšu djevojku Taylor Swift.

Foto: Liam McBurney/PRESS ASSOCIATION

Taylor Swift i Matty Healy imali su kratku vezu 2023. godine.

- Drago mi je da sam izbjegla ulogu njene svekrve - izjavila je Denise Welch.

Nakon tog komentara i očitog šoka na voditeljima talk showa, Welch je nastavila:

- Nemam ništa protiv nje! Samo je bilo malo nezgodno - priznala je

Foto: Richard Gray/PRESS ASSOCIATION

Swift je prošle godine objavila album 'The Tortured Poets Department' koji je navodno napisan upravo o Mattyju Healyju. Glazbeni par kratko je izlazio nakon što se pjevačica razišla s dugogodišnjim partnerom Joeom Alwynom. No, unatoč kratkoj vezi čini se da mnoge pjesme na albumu govore o engleskom kantautoru. Navodno pjesme 'Fortnight' i 'The Smallest Man Who Ever Lived' upućuju na slomljeno srce pjevačice nakon prekida njihove romanse.

Foto: TheImageDirect.com

- Nisam je baš previše slušao, ali siguran sam da je dobra - odgovorio je frontmen grupe The 1975 za Daily Mail, kada su ga pitali što misli o pjesmi 'The Smallest Man Who Ever Lived' prošle godine

Foto: Alessandro Bremec / ipa-agency.net

Matty Healy član je pop rock benda the 1975. Poznat je po dubokom tekstu i fantastičnoj produkciji muzike te je trenutno zaručen za modela Gabriette Bechtel.

Taylor Swift je od kraja 2023. godine vezi s poznatim igračem američkog nogometa Travisom Kelceom.

Foto: TYJA, KEVY, LIKE