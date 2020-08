Bizarna pravila kojih se mora pridržavati kraljevska obitelj...

Od specifične prehrane do društvenih igri koje su im zabranjene, kraljevska obitelj ima više pravila nego bi očekivali. Jedno od najčudnijih pravila koja britanska kraljevska obitelj ima je da ne smiju igrati Monopoly

<p>Kraljevska obitelj je proširena obitelj monarha, a obično uključuje suprugu vladajućeg monarha, živuće supruge preminulog monarha, djecu, unuke, braću, sestre i rođake vladajućeg monarha, kao i njihovih supruga. Obitelj Windsor koja vlada Velikom Britanijom svakako je kraljevska obitelj pod najvećim povećalom javnosti a nju čine<strong> kraljica Elizabeta</strong> (94) i vojvoda od Edinburgha, njen suprug<strong> princ Philip</strong> (99) te njihovo četvero djece - <strong>princ Charles </strong>(71), <strong>princeza Anne </strong>(70), <strong>princ Andrew </strong>(60) i <strong>princ Edward </strong>(56). Kao nasljednici krune, u užu se kraljevsku obitelj ubrajaju princ Charles i supruga <strong>Camilla </strong>(73), <strong>princ William </strong>(38) i supruga <strong>Kate </strong>(38) te <strong>princ Harry</strong> (35) te <strong>Meghan Markle </strong>(38). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Veze Hrvatske i kraljevske obitelji</strong></p><p>Njihov život obilježava gomila pravila, od kojih su neka doista bizarna, no naprosto se ne smiju kršiti: </p><p>1. Kad kraljica stoji, svi stoje. To je protokol koji se apsolutno uvijek i u svim prilikama mora poštovati. </p><p>2. Nitko ne smije jesti ako je kraljica uzela svoj posljednji zalogaj. To znači, da se za stolom svi moraju svojim brzinom ravnati prema njoj, inače će ostati gladni. Nasreću, izvori otkrivaju da kraljica jede polako.</p><p>3. Nakloni su obavezni, a dok se muškarci klanjaju povijajući vrat, žene to čine savijanjem koljena i laganim naklonom koji sliči na polučučanj.</p><p>4. Brak donosi novo ime, a to se odnosi na sve članove kraljevske obitelji.</p><p>5. Nema držanja za ruke, pravilo je kojeg se članovi kraljevske obitelji moraju držati u javnosti, a često ta pravila pomažu da ostavljaju hladan dojam. </p><p>6. Prije prosidbe potrebno je dobiti odobrenje - naravno monarha, i to prema aktu Kraljevskih vjenčanja iz 1972. Tek tada postaje važno hoće li im djevojka odgovoriti s "da" ili "ne".</p><p>7. Kraljevski vjenčani buket mora sadržavati mirtu - jedno je od bizarnih pravila za koje ne postoji poznat razlog.</p><p>8. Sve do 2011., pripadnicima kraljevske obitelji bilo je zabranjeno ženiti se s rimokatolicima, no to je kraljica promijenila 2011. i od tada se mogu vjenčati s osobom bilo koje vjere.</p><p>9. Politički stavovi strogo su zabranjeni, barem oni javni, a pripadnici kraljevske obitelji nemaju pravo glasa niti smiju govoriti o politici.</p><p>10. Ne smiju igrati Monopoly - jedno je od najčudnijih pravila koja britanska kraljevska obitelj ima. </p><p>11. Komunikacija ima svoj red, pa tako na večernjim zabavama, kraljica uvijek započinje razgovor s osobom koja joj sjedi zdesna. Tijekom drugog slijeda, prebacuje se na osobu koja joj se nalazi slijeva.</p><p>12. Kad putuju u inozemstvo, moraju sa sobom nositi crni komplet odjeće. To ih pravilo priprema na slučaj iznenadne smrti i sprovoda.</p><p>13. Dva nasljednika ne smiju putovati zajedno. Primjerice, kad princ George napuni 12 godina, on i Harry će morati letjeti odvojeno. Razlog za to leži u činjenici da, u slučaju nesreće, oboje ne umru i zemlja ne ostane bez nasljednika.</p><p>14. Zabranjeno im je davati autograme ili slikati selfije, pa ni ne pomišljajte da im pristupite s tom namjerom. Cilj je da izgledaju dostojanstveno.</p><p>15. Zabranjeno im je jesti školjke - kao preventiva jer je to namirnica koja najčešće uzrokuje potencijalna trovanja.</p><p>16. Ne smiju nositi krzno, a ta odredba potječe iz 12. stoljeća i kralja Edwarda III. Jedino umjetno krzno dolazi u obzir.</p><p>17. Postoji cijeli ured koji organizira kraljevska druženja i večere te slaže raspored sjedenja po interesima, dobi, jezicima koje govore i slično. Oni sebe nazivaju "mini domaćini".</p><p>18. Žene moraju nositi šešire u svim formalnim društvenim prilikama. Što je šešir otmjeniji, to bolje.</p><p>19. U 18 sati šeširi se skidaju na događanjima koja se održavaju unutar četiri zida, a na glavu dolaze tijare. No, tijare su rezervirane samo za udane žene.</p><p>20. O jelovniku za doručak se ne pregovara - svako jutro kraljica pije engleski čaj i jede cornflakes.</p><p>21. Obitelj je obavezna prihvaćati darove, koliko god bizarni bili.</p><p>22. Češnjak je zabranjena namirnica u Buckingham palači, a niti jedno jelo se ne pripravlja s tom namirnicom. Također, iako se u ostalim prilikama smiju jesti, za večeru se me smije jesti krumpir, riža ili tjestenina, a to je stroga kraljičina odredba za dobrobit zdravlja obitelji. </p><p>23. Kraljici se ne smiju okrenuti leđa, a nakon što je razgovor s njom završio, ona prva treba otići.</p><p>24. Ako kraljica stavi torbicu na desnu ruku (obično je nosi na lijevo), to je suptilni signal da je spremna dovršiti razgovor sa svojim osobljem. A kad stavi torbicu na stol, večera je službeno završila - odnosno svi se trebaju ustati od stola u roku od 5 minuta.</p><p>25. Pripadnici kraljevske obitelji jedini su ljudi u Velikoj Britaniji koji smiju voziti bez polaganja vozačke dozvole.</p><p>26. Kraljevskim psima svaki dan se priprema gurmanski objed - oni ne jedu iz konzerve ni suhu hranu. </p>