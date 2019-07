Bizarnosti u filmovima: 'Kako nitko nije osjetio smrad leša?'

Na društvenim mrežama o mnogočemu se raspravlja, a jedan korisnik Twittera otvorio je temu o bizarnim događajima u filmovima koji su gledateljima zasmetali. Stotine ljudi su mu komentirale što nije u redu u filmovima koji su svjetski popularni.

Vikend kod Bernija

Gledateljima nije jasno kako nitko nije cijeli vikend osjetio smrad leša.

Prljavi ples

Johnny (Patrick Swayze) imao je intimne odnose s Baby (Jennifer Grey) unatoč tomu što je ona bila maloljetna. Baby u filmu ima 17 godina.

Vrag nosi Pradu

Neki gledatelji zamjerili su Andyjinom dečku Nate što on ima problema s time da njegova djevojka ostaje duže na poslu, a on kao kuhar isto to radi.

Ljepotica i zvijer

Ljepotica Bellina jedina čita knjige u selu, a knjižara i dalje opstaje iako ona nikad nije plaćala za knjige.

Zamka za roditelje

U romantičnoj komediji, u kojoj glavnu ulogu ima Lindsay Lohan (), roditelji su razdvojili sestre blizanke i smatrali to potpuno normalnim. Čak deset godina roditelji su bili rastavljeni i nisu vidjeli svoje drugo dijete.

Kralj lavova

U jednom od najdirljivijih animiranih filmova Simba i Nale imali su ljubavnu scenu, a neki gledatelji su zaključili da se radi o incestu.

- U Mufasinom čoporu nema drugih lavova, što znači da se ova seksi scena odvija između brata i sestre - kaže korisnik Twittera.

High School Musical

Fanovi su primijetili da Ryan i Sharpay često dobivaju glavne uloge, iako su brat i sestra, a većinom se radi o romantičnim pričama.

