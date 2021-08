Jutros je glumac Dragan Bjelogrlić (57) priveden je u policijskoj stanici u Nišu, pod sumnjom da je nešto prije četiri sata u noći napao redatelja Predraga Gagu Antonijevića (62).

POGLEDAJTE VIDEO SNIMKU NAPADA:

Bjelogrlić je pušten nakon višesatnog saslušanja, a s njim je iz policijske stanice izašao njegov odvjetnik Milan Petrović. Petrović je na pitanje je li iznio obranu odgovorio 'ne, ne'.

Zatim je Bjelogrlić ušao u automobil, a pritom je odgovorio na pitanje 'kako je'.

- Dobro je, dobro je - rekao je glumac.

Sutra bi navodno Bjelogrlić i svjedoci trebali davati izjave, a pretpostavlja se da je automobilom u koji je ušao odveden u policijsku stanicu gdje će biti do daljnjeg saslušanja, prenosi Blic.

Podsjetimo, još nije poznato zašto je Bjelogrlić napao redatelja.

- Divljački me je napao. To je napad drogiranog i pijanog čovjeka. Mučki me je pretukao zbog toga što je smatrao da Daru iz Jasenovca ne treba snimiti i što sam otkrio njegovu korupcijsku aferu. Bjelogrlić mi je prišao s leđa. Nisam ga ni vidio dok me nije počeo udarati - rekao je o napadu Antonijević za Novosti.