Björk je 'snijela jaje', a Beatty je htio dati kipić krivom filmu

Ograđujemo se od nekog tko ne zaslužuje poštovanje kolega nakon ere seksualnog predatorstva i zlostavljanja na radnom mjestu, istaknuli su organizatori dodjele filmske nagrade Oscar nakon što su s te svečanosti 'protjerali' producenta Harveyja Weinsteina (65).

Bivši holivudski moćnik tako se po prvi put neće pojaviti na Oscarima na kojima je skoro svake godine od 1990. njegova kompanija osvajala zlatne kipiće i nakupila ih 81. Njegov uspješni niz je gotov nakon optužbi za zlostavljanje preko 100 žena, a bivša tvrtka mu je navodno bankrotirala. Izbacivanje s Oscara je rijetkost i jedino ga je do sada 'zaslužio' glumac Carmine Caridi jer je dijelio prve verzije filmova na piratskim stranicama.

Svoje mjesto na Akademiji su zadržali redatelj Roman Polanski (84) i glumac Bill Cosby (80) koji su optuženi za seksualno zlostavljanje, a i Mel Gibson (62) koji je imao antisemitske ispade i bivša djevojka je tvrdila da ju je tukao.

Ovogodišnji 'gubitnik” je i glumac Kevin Spacey (58), kojega je redatelj Ridley Scott zbog optužbi za seksualno zlostavljanje zamijenio u filmu “Sav novac svijeta”. Umjesto njega, izabrao je Christophera Plummera (88), koji bi mogao dobiti kipić za najbolju sporednu ulogu.

Foto: Screenshot Youtube

Ove godine je jubilarni 90. Oscar, a skandali su počeli već na petoj dodjeli 1936. kada je scenarist Dudley Nicholas odbio nagradu za film 'Informer' jer su se filmski studiji protivili stvaranju sindikata u industriji.

Foto: Screenshot Youtube George C. Scott u filmu 'Patton'

Prvi glumac koji je odbio prestižnu nagradu bio je George C. Scott koji je u veljači 1971. obavijestio Akademiju kako odbija nominaciju za Oscara. No to nije zaustavilo članove Akademije da glasaju za njega i nagrade ga za ulogu u filmu 'Patton', iako je cijelu ceremoniju ranije nazvao 'dvosatnim napetim paradiranjem iz ekonomskih razloga'. Kada je prezenterica Goldie Hawn (72) otvorila kuvertu i iznenađeno pročitala njegove ime, Scott je spavao snom pravednika u svom obiteljskom domu u New Yorku.

Glumac Marlon Brando također nije htio uzeti kipić za kultni film 'Kum' 1973., a na pozornicu se popela njegova kolegica i aktivistica Sacheen Littlefeather kako bi objasnila taj protest.

- Noćas predstavljam Marlona Branda - rekla je američka domorotkinja.

Foto: YouTube screenshot

Istaknula je kako glumac ne želi prihvatiti nagradu zbog načina na kojeg se filmska industrija odnosi prema Indijancima. Iz dvorane se čuo djelomični pljesak i pokoje zviždanje, a Sacheen je kasnije otkrila da je glumac John Wayne izgledao spremno 'da je ukloni sa pozornice'.

Pokojna glumica Elizabeth Taylor je dva puta bila u centru pozornosti na Oscarima. Jednom dok je na pozornicu umjesto nje dotrčao goli muškarac, fotograf Robert Opal koji je nasmijao publiku i nisu ga izbacili s dodjele.

Ipak, 1961. je sama prvukla pažnju jer je otela muža, glumca i pjevača Eddieja Fishera svojoj prijateljici i kolegici, miljenici Amerike Debbie Reynolds. Tada je osvojila zlatni kipić za najbolju glumicu za film 'Butterfield 8', a došla je na dodjelu iako je jedva preboljela upalu pluća i samo sat vremena prije se onesvijestila.

Barbara Streisand (75) i Katherine Hepburn su bile prve koje su 'podijelile' nagradu. Naime, glumice su imale jednak broj glasova članova Akademije i tako su 1961. obje osvojile Oscara za najbolju žensku glavnu ulogu.

Autori 'Southparka' došli su na dodjelu 2000. godine u stilu. Trey Parker (48) 'maskirao' se u Jennifer Lopez (48), odjenuvši njenu slavnu haljinu s dekolteom do pupka, a Matt Stone (46) 'bio' je Gwyneth Paltrow (45) na Oscarima godinu dana ranije. Kasnije su otkrili da su bili pod utjecajem LSD-a.

Foto: Screenshot Youtube



Glazbenica Bjork (52) 2001. je bila nominirana za najbolju originalnu pjesmu 'I've Seen it All' iz filma 'Dancer in the Dark'. Došla je haljini u obliku labuda, dok je ostatak tijela prekrila prozirnim materijalnom. Islanđanka je u jednom trenutku na tlo spustila i jaje.

- Htjela sam reći nešto o plodnosti - istaknula je Bjork koja je tada, kaže, imala opsesiju labudovima.

Foto: William Conran/Press Association/PIXSELL

Hollywood je vrlo brzo sam sebi oprostio i zaboravio gromoglasni aplauz osuđivanom silovatelju 13-godišnjakinje djevojčice, redatelju Romanu Polanskog (84) 2003. kada je osvojio nagradu za svog 'Pijanista'.

Polanski nije bio prisutan jer, baš kao i danas, živi u egzilu zbog osude, no to nije zaustavila holivudsku elitu, uključujući Meryl Streep (68) da ustane sa sjedala i uz povike podrške mu zaplješće.

Noga Angeline Jolie (42) nije izazvala skandal, ali je postala zvijezda na dodjeli 2012., kada je glumica na crvenom tepihu pozirala u crnoj haljini s visokim prorezom, 'izbacivši' nogu na svijetlo dana. Nakon što su fotografije preplavile medije, Angelinina noga 'dobila' je i vlastiti profil na Twitteru.

Foto: Profimedia

Na prošlogodišnjem 89. Oscaru se dogodio gaf s kuvertama. Glumac Warren Beatty (80) nagradu dodijelio pogrešnom filmu. Prvo je pročitao da je najbolji film 'La La Land', što bi značilo da je film osvojio i sedmi kipić.

Na kraju se pokazalo da je pravi dobitnik film 'Mjesečina'. Neki su otišli toliko daleko pa optužili Leonarda DiCaprija (43) da je zamijenio kuverte kako bi se osvetio Akademiji što su ignorirali njegov trud sve do prošle godine. DiCaprio je taj koji je Emmu Stone (29) proglasio najboljom glumicom te je on posljednji imao u rukama omotnicu koja se navodno našla u rukama Warrena Beattyja.