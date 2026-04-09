NA BUNDEK

Black Eyed Peas stižu u Zagreb: 'Donosimo ljubav i energiju!'

Black Eyed Peas stižu u Zagreb: 'Donosimo ljubav i energiju!'
Foto: promo

Turneja započinje početkom lipnja u Norveškoj, nastavlja se kroz skandinavske i druge europske zemlje, a Zagreb zauzima jedno od završnih i najiščekivanijih mjesta ove koncertne rute

Admiral

Hrvatska i Zagreb za nešto više od dva mjeseca ulaze u elitno društvo europskih destinacija koje će ugostiti jedan od najvećih svjetskih glazbenih fenomena Black Eyed Peas, i to po prvi put u Hrvatskoj I to na slavljeničkoj turneji kojom obilježavaju 30. godina karijere na Lollipop spektaklu.

U petak, 26. lipnjaJezero Bundek postaje epicentar jednog od najvećih open-air događaja godine spektakla koji dolazi u sklopu velike ljetne turneje koja obuhvaća 14 koncerata u 13 država. Riječ je o ekskluzivnoj seriji nastupa diljem Europe, a Zagreb se pritom izdvaja kao jedini grad u regiji na toj karti.

Turneja započinje početkom lipnja u Norveškoj, nastavlja se kroz skandinavske i druge europske zemlje, a Zagreb zauzima jedno od završnih i najiščekivanijih mjesta ove koncertne rute koja ovog ljeta povezuje publiku diljem svijeta.

Uoči početka turneje, iz Black Eyed Peas poručuju: „Gdje god nam se pridružili, donosimo sa sobom ljubav i energiju. Jedva čekamo podijeliti to s vama. Vidimo se uskoro.“

Lollipopove događaje do sada je posjetilo više od 200 tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta, čime Lollipop potvrđuje svoj međunarodni karakter i sposobnost da Zagreb pretvori u globalnu festivalsku destinaciju.

Bundek se ovom prilikom pretvara u veliku open-air pozornicu i plesni podij pod zvijezdama, mjesto gdje se brišu granice između koncerta i festivala, a publika postaje dio jedinstvenog iskustva koje okuplja različite generacije i publiku iz raznih zemalja.

Black Eyed Peas, koje čine will.i.am, Apl.de.Ap i Taboo, već tri desetljeća pomiču granice glazbe spajajući hip-hop, pop, elektroniku i globalne ritmove u jedinstven zvuk koji je obilježio generacije. Tijekom karijere prodali su više od 35 milijuna albuma i 120 milijuna singlova, osvojili šest nagrada GRAMMY® te postali jedan od najuspješnijih izvođača moderne glazbene ere.

Njihovi koncerti poznati su po vrhunskoj produkciji, zaraznoj energiji i snažnoj povezanosti s publikom, a upravo takav spektakl očekuje i publiku u Zagrebu. Izniman interes već sada vlada za ovaj koncert, što dodatno potvrđuje kako Lollipop ponovno uspijeva okupiti sve generacije na jednom mjestu. Očekuje se dolazak publike iz cijele Hrvatske, regije, ali i šire Europe, upravo zbog ekskluzivnosti ovog datuma.

Iz Lollipop ističu kako se na projektu radi mjesecima: „Nakon više mjeseci intenzivnih priprema, ostalo je još nešto više od dva mjeseca do samog koncerta. Trenutačno se bruse svi produkcijski detalji i posljednje finese kako bi Bundek izgledao najimpresivnije do sada u svojoj povijesti. Naš cilj je da Zagreb doživi novo koncertno iskustvo, a da svaki posjetitelj s ovog događaja ode kući s nezaboravnim emocijama i uspomenama. Želimo ponovno stvoriti jednu pravu glazbenu bajku.“

Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio.hr, a zbog velikog interesa i ograničenog broja preporučuje se osigurati svoje mjesto na vrijeme. Dolazak Black Eyed Peas u Zagreb predstavlja jedan od ključnih glazbenih događaja ljeta, večer u kojoj se globalna turneja susreće s domaćom publikom, a Zagreb postaje dio svjetske koncertne priče. 

