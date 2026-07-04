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BIVŠE PRIJATELJICE

Blake Lively bijesna što nije bila na popis za vjenčanje godine

Piše Maša Mai Čigir,
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Blake Lively bijesna što nije bila na popis za vjenčanje godine
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Foto: Eduardo Munoz
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Nekoć su bile vrlo bliske prijateljice, a sad ju je Taylor Swift izostavila s popisa gostiju za svoje vjenčanje

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Nezadovoljstvo i povrijeđenost Blake Lively izlazi na vidjelo nakon što nije bila uvrštena na popis uzvanika za vjenčanje svoje nekadašnje vrlo bliske prijateljice Taylor Swift. Njih dvije su nekoć bile toliko bliske i nerazdvojne da je Blake odabrala Taylor kao kumu svojim trima kćerima koje ima sa suprugom Ryanom Reynoldsom. 

NFL: Super Bowl LVIII-San Francisco 49ers at Kansas City Chiefs
Foto: Mark J. Rebilas/REUTERS

No, to se prijateljstvo, koje se činilo neraskidivim, raspalo nakon što je Taylor bila na neugodan način uvučena u pravni spor između Blake Lively i Justina Baldonija. Izvor za Daily Mail navodi kako je Lively bijesna i povrijeđena. 

- Lively je tužna i pomalo ljuta. Ne, jako je ljuta. To je prijateljstvo ionako već bilo gotovo, ali ako je i postojala kakva nada da se pomire, sada je više nema. Više nikada neće biti prijateljice - rekao je upućeni izvor. 

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Izvor navodi kako je zvijezda serije 'Tračerica' htjela ići na vjenčanje.

- Loše se osjećaš kad si tako isključen. Potajno se nadala da je, unatoč svemu, njihova zajednička povijest dovoljna da budu pozvani, no stvari se nisu tako odvile - objasnio je izvor. 

NFL: Super Bowl LVIII-San Francisco 49ers at Kansas City Chiefs
Foto: Mark J. Rebilas/REUTERS

Čak je i Karlie Kloss, za koju se dugo pričalo da je u svađi s Taylor, dobila pozivnicu za vjenčanje zajedno sa svojim suprugom. No, to za rukom nije uspjelo Blake Lively koja je dan prije same svadbe viđena stotinama milja daleko od New Yorka. 

- Madison Square Garden prima više od 20 tisuća ljudi, ako Blake ne bude tamo nitko ne može reći da nije bilo dovoljno mjesta za nju - rekao je izvor za Daily Mail

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