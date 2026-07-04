Nekoć su bile vrlo bliske prijateljice, a sad ju je Taylor Swift izostavila s popisa gostiju za svoje vjenčanje
Blake Lively bijesna što nije bila na popis za vjenčanje godine
Nezadovoljstvo i povrijeđenost Blake Lively izlazi na vidjelo nakon što nije bila uvrštena na popis uzvanika za vjenčanje svoje nekadašnje vrlo bliske prijateljice Taylor Swift. Njih dvije su nekoć bile toliko bliske i nerazdvojne da je Blake odabrala Taylor kao kumu svojim trima kćerima koje ima sa suprugom Ryanom Reynoldsom.
No, to se prijateljstvo, koje se činilo neraskidivim, raspalo nakon što je Taylor bila na neugodan način uvučena u pravni spor između Blake Lively i Justina Baldonija. Izvor za Daily Mail navodi kako je Lively bijesna i povrijeđena.
- Lively je tužna i pomalo ljuta. Ne, jako je ljuta. To je prijateljstvo ionako već bilo gotovo, ali ako je i postojala kakva nada da se pomire, sada je više nema. Više nikada neće biti prijateljice - rekao je upućeni izvor.
Izvor navodi kako je zvijezda serije 'Tračerica' htjela ići na vjenčanje.
- Loše se osjećaš kad si tako isključen. Potajno se nadala da je, unatoč svemu, njihova zajednička povijest dovoljna da budu pozvani, no stvari se nisu tako odvile - objasnio je izvor.
Čak je i Karlie Kloss, za koju se dugo pričalo da je u svađi s Taylor, dobila pozivnicu za vjenčanje zajedno sa svojim suprugom. No, to za rukom nije uspjelo Blake Lively koja je dan prije same svadbe viđena stotinama milja daleko od New Yorka.
- Madison Square Garden prima više od 20 tisuća ljudi, ako Blake ne bude tamo nitko ne može reći da nije bilo dovoljno mjesta za nju - rekao je izvor za Daily Mail.
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