Blake Lively traži novac od Baldonija za odbačenu tužbu

Iako se činilo da je zajednička izjava o nagodbi stavila točku na jednu od najružnijih pravnih bitaka u novijoj povijesti Hollywooda, ispostavilo se da je primirje između Blake Lively i Justina Baldonija bilo kratkog vijeka. Samo nekoliko dana nakon što su objavili da su riješili spor, glumica je pokrenula novi pravni manevar kojim od svojeg kolege i redatelja filma 'It Ends With Us' traži pokrivanje sudskih troškova, trostruku odštetu i kaznene naknade.

Kad su odvjetnici početkom svibnja objavili da je postignut dogovor, činilo se da su obje strane odlučile izbjeći suđenje zakazano za 18. svibnja i krenuti dalje. No vrlo brzo su se pojavile potpuno oprečne interpretacije te nagodbe. Odvjetnici Blake Lively, Esra A. Hudson i Michael Gottlieb, nazvali su ishod 'odjekujućom pobjedom za Blake Lively'.

- Pristankom na ovu nagodbu i odricanjem od prava na žalbu, Justin Baldoni i svaki pojedinačni tuženik sada se suočavaju s osobnom odgovornošću za zlouporabu pravnog sustava kako bi ušutkali i zastrašili gospođu Lively - stoji u njihovoj izjavi.

Bryan Freedman, Baldonijev odvjetnik, situaciju je opisao kao 'potpunu pobjedu' za svoje klijente.

​- Budimo jasni, ovo je pobjeda i potpuni trijumf za Wayfarer. Sud je već odbacio 10 od 13 tužbi gospođe Lively, uključujući svaku tužbu za seksualno uznemiravanje i svaku za klevetu. Ostale je ona dobrovoljno povukla. Po našem mišljenju, nagodili su se jer su znali da će izgubiti na sudu - izjavio je Freedman.

Središte novog spora leži u jednoj ključnoj točki koja je izuzeta iz glavne nagodbe. Lively zadržava pravo da traži odštetu prema kalifornijskom zakonu osmišljenom da spriječi osvetničke tužbe za klevetu protiv žrtava seksualnog uznemiravanja. Glumica sad traži naknadu štete proizašle iz Baldonijeve protutužbe za klevetu 'teške' 400 milijuna dolara, koju je sudac odbacio prošle godine.

Taj zakon, poznat kao Građanski zakonik odjeljak 47.1, omogućuje stranci koja je bila meta takve neuspjele tužbe da traži povrat odvjetničkih troškova, ali i potencijalno trostruko uvećanu te kaznenu odštetu, što bi se moglo popeti na višemilijunske iznose. Ključan detalj u novom podnesku sudu jest da su se Baldoni i njegov tim 'neopozivo odrekli bilo kakve žalbe' na odluku suda o ovom pitanju. To znači da će odluka suca Lewisa Limana biti konačna, bez mogućnosti daljnjeg razvlačenja postupka.

Saga je započela u prosincu 2024. kad je Lively tužila Baldonija, redatelja i kolegu iz filma, za seksualno uznemiravanje na setu i stvaranje neprijateljskog radnog okruženja. Tvrdila je da su on i njegovi suradnici nakon njezinih pritužbi pokrenuli medijsku kampanju kako bi uništili njezin ugled.

Baldoni je sve optužbe negirao i uzvratio spomenutom protutužbom od 400 milijuna dolara, tvrdeći da su Lively i njezin suprug Ryan Reynolds izmislili priču kako bi preuzeli kreativnu kontrolu nad filmom. Tijekom postupka sudac je odbacio veći dio tužbi s obje strane. Lively su odbačene tužbe za seksualno uznemiravanje i klevetu, ali su joj ostale one koje se tiču odmazde. Baldonijeva protutužba odbačena je u cijelosti.

