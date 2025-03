Blanka Mateša o braku sa Zlatkom: 'Imao on 40 ili 70 godina, jednako bih ga voljela'

Često ih se može vidjeti zajedno u javnosti, a ljubav cvjeta. Zlatko i Blanka Mateša u tajnosti su se vjenčali prije godinu dana, a ona je sada otvoreno progovorila o njihovom braku nakon prve godišnjice.

- Lijepa, uzbudljiva, puna ljubavi - tako je Blanka opisala prvu godinu braka za RTL.

A čime ju je suprug osvojio?

- Osvojio me mudrošću, dobrotom i muževnošću. Bio je strpljiv. Nesporno je da je šarmantan, ali specifična sam i ne padam na zavodničke fore. On je prvenstveno dobar čovjek. Poznajemo se preko 20 godina. Zlatko me poznaje bolje nego ja samu sebe - otkrila je.

Razmirica, kaže Blanka, nemaju.

- Nemamo nesuglasica. Vrlo samo slični i lako s dogovorimo oko svega. Oboje želimo onome drugome uljepšati i olakšati život. I poštujemo se - rekla je.

Mnogima je zasmetala razlika u godinama između Blanke i Zlatka koji je 30 godina stariji od svoje supruge. Blanka kaže kako se na takve komentare ne osvrće.

- Godine su samo broj, sve ovisi kakav je tko. Netko uvijek ostaje mlad, a netko se star rodi. Zlatko ima energije toliko da odleti u Kanadu na sastanak, odradi, vrati se sljedećim letom natrag i nastavi raditi. Neki ljudi s toliko godina rade u polju bolje nego netko s 30. Izlazimo, uživamo. I živimo za danas. Netko me pitao bojim li se kako će biti za 10 godina. Nimalo. Komentari? Čula sam jako lijepih komentara i to posebno od žena. A što se godina tiče, Zlatka bih jednako voljela da ima 40 ili 70, ako je takav kakav jest - priznala je Blanka.

Otkrila je i kako jako voli kuhati, ali i koje je Zlatkovo omiljeno jelo.

- Volim kuhati, naročito kada ne moram. Kreativna sam i maštovita i to se dosta prožima s kuhanjem. Kada sam počela živjeti s prvim suprugom, nisam znala ni omlet napraviti. Ali kad imaš namirnice i volju, i mamu na telefonu, koja je izvrsna kuharica, sve se može. Omiljeni recept? Bio je jastog na manistru, ali sada je jastog s mlincima, jer Zlatko voli tu kombinaciju. I nešto na prvi pogled sasvim jednostavno - umak od domaćih rajčica. Mora biti izbalansirana kiselost i uravnotežen okus - ispričala je.