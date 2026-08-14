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NASMIJALA MNOGE

Blanka Vlašić 'troši sav novac' na dinosaure njihovog sina dok Ruben slavi rođenje svoje kćeri

Piše 24sata,
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Blanka Vlašić 'troši sav novac' na dinosaure njihovog sina dok Ruben slavi rođenje svoje kćeri
Foto: Instagram
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U zabavnom videu Blanka jednog po jednog dinosaura prislanja uz lice 'kao da se s njima šminka'. S jednim uređuje obrve, drugog povlači uz oko pa se 'uređuje' po licu...

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Blanka Vlašić objavila je duhovit video o čarima majčinstva i nasmijala mnoge koji se susreću sa sličnim 'slatkim mukama'.

- POV: Ti si mama i potrošila si sav svoj novac na dinosaure - napisala je ispod snimke u kojoj poseže za kolekcijom dinosaura svojeg sina Monda te kako joj igračke služe i za nešto drugo osim igre.

U videu Blanka jednog po jednog dinosaura prislanja uz lice 'kao da se s njima šminka'. S jednim uređuje obrve, drugog povlači uz oko pa se 'uređuje' po licu...

Sudeći prema reakcijama pratitelja, mnoge je video nasmijao. No ovo nije takav prvi njen video - Blanka se nerijetko našali sa 'zgodama jedne mame'.

- Između nježnosti košute i snage vuka rodila se naša mala lavica. Život je najljepši kada je samo jedna stvar važna. Dobrodošla, draga naša - poručili su na društvenim mrežama pa otkrili ime djevojčice - Florence Van Gucht-Van Looy.

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