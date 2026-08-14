U zabavnom videu Blanka jednog po jednog dinosaura prislanja uz lice 'kao da se s njima šminka'. S jednim uređuje obrve, drugog povlači uz oko pa se 'uređuje' po licu...
Blanka Vlašić 'troši sav novac' na dinosaure njihovog sina dok Ruben slavi rođenje svoje kćeri
Blanka Vlašić objavila je duhovit video o čarima majčinstva i nasmijala mnoge koji se susreću sa sličnim 'slatkim mukama'.
- POV: Ti si mama i potrošila si sav svoj novac na dinosaure - napisala je ispod snimke u kojoj poseže za kolekcijom dinosaura svojeg sina Monda te kako joj igračke služe i za nešto drugo osim igre.
U videu Blanka jednog po jednog dinosaura prislanja uz lice 'kao da se s njima šminka'. S jednim uređuje obrve, drugog povlači uz oko pa se 'uređuje' po licu...
Sudeći prema reakcijama pratitelja, mnoge je video nasmijao. No ovo nije takav prvi njen video - Blanka se nerijetko našali sa 'zgodama jedne mame'.
- Između nježnosti košute i snage vuka rodila se naša mala lavica. Život je najljepši kada je samo jedna stvar važna. Dobrodošla, draga naša - poručili su na društvenim mrežama pa otkrili ime djevojčice - Florence Van Gucht-Van Looy.
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