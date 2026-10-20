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DJEČJE OKRUTNOSTI

Blanka Vlašić: 'U školi su me zadirkivali, imala sam razne nadimke zbog svoje visine'

Piše 24sata,
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Blanka Vlašić: 'U školi su me zadirkivali, imala sam razne nadimke zbog svoje visine'
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Foto: Sanjin Strukic/24sata
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Bivša atletičarka prisjetila se neugodnih iskustava iz djetinjstva i otkrila kako joj je sport pomogao da stekne samopouzdanje. Danas želi da se i njezin sin Mondo zna nositi s tuđim komentarima

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Kad sam bila mala, možda sam bila prvi razred osnovne i igrali smo 'Čovječe, ne ljuti se' i onda kad bih ja krenula gubiti, ne igramo više, gotovo, zatvara se igra. Onda je mama to vidjela i kaže tati: 'Neće se nitko htjeti družiti s njom', a onda je tata rekao: 'Pusti, kad si ti vidjela sportaša koji voli gubiti', prisjetila se Blanka Vlašić za IN magazin Nove TV.

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Nekadašnja atletičarka s vremenom je naučila kako gubiti, ali porazi joj, kaže, nikad neće postati bezbolni. Iako je i danas vrlo samokritična, u odgoju sina Monda, koji će za dvadesetak dana proslaviti četvrti rođendan, priznaje, mnogo je slobodnija.

- Trudim se naći neki balans u postavljanju granica, ali i balans da dopuštam svom djetetu da se razvija u autentičnog čovjeka kakav je on, i izazovno je, naravno. I mislim da će se svaki roditelj složiti koliko je teško naći taj fini balans. Učim i ja, koliko on uči, toliko i ja učim, a eto, nekako putem učim. Koliko god knjiga pročitala i podcasta pogledala, uvijek shvatim da svaki dan iznova učim i rastem zajedno s njim - priznala je.

Split: Ana Radišić snima podcast Novi horizonti
Split: Ana Radišić snima podcast Novi horizonti | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Monda je dobila u braku s belgijskim sportskim novinarom Rubenom Van Guchtom, za kojeg se udala u svibnju 2022. godine. Sin im se rodio 8. studenoga iste godine, upravo na Blankin 39. rođendan. No njihovoj ljubavi došao je kraj. U veljači ove godine javnost je doznala da su se razveli, a Blankin otac Joško Vlašić tad je potvrdio da je brak službeno završio još u listopadu 2025.

Foto: MAJA PRGOMET/FACEBOOK/INSTAGRAM

A dok njezin sin odrasta, Blanka želi da se zna nositi i s neugodnim iskustvima koja ga možda čekaju. Dobro zna koliko dječje riječi mogu biti okrutne jer je i sama tijekom školovanja bila meta zadirkivanja zbog svojeg izgleda.

- Ono što mogu je nastojati ga osnažiti da bude rezilijentan, da ako se dogodi neko negativno iskustvo, ne bude nešto što će njega slomiti - rekla je.

-  Jer ja kad sam bila mala, u školi su i mene zadirkivali, imala sam razne nadimke zbog svoje visine i zbog svoje mršavosti, pa isto me to nije slomilo. Nekako kroz sport sam razvila neku otpornost i neko samopouzdanje zbog čega sam se puno lakše nosila s mišljenjima okoline i to me držalo kroz život - dodala je.

ARHIVA 2009. - Zagreb: Atletika, GP miting, Blanka Vlaši? presko?ila 208 cm
Foto: Sanjin Strukic/24sata

Progovorila je i o vjeri, o kojoj godinama javno govori. Drago joj je, kaže, što sve više poznatih osoba otvoreno govori o svojim uvjerenjima, bez straha od tuđih komentara.

- Na kraju krajeva, ako govoriš ono što jesi, ako govoriš svoju istinu, što u tome može biti loše? Treba biti hrabriji malo u svemu, a nekako se svi bojimo što će netko drugi reći, što će komentirati - poručila je Blanka.

ARHIVA 2009. - Zagreb: Atletika, GP miting, Blanka Vlaši? presko?ila 208 cm
Foto: Sanjin Strukic/24sata

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