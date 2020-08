- Udebljala sam se, nisam vje\u017ebala i puno sam jela. Ne kajem se zbog toga, svi smo mu ljudi. Budimo bolji prema sebi - poru\u010dila je blogerica. Pratitelji su joj poru\u010dili kako izgleda puno bolje s nekoliko kilograma vi\u0161e.

Ina\u010de,\u00a0Mirsalehi se nakon diplome na studiju marketinga u Amsterdamu planirala zaposliti i\u00a0upisati magisterij. No \u017eivot ju je odveo na drugi put. Dok je radila na jednom studentskom radu tijekom no\u0107i, prijatelj ju je pitao za\u0161to se ne aktivira na Instagramu.

Godine 2012. napravila je prvi korak i po\u010dela objavljivati fotografije na dru\u0161tvenoj mre\u017ei. Nije bila ni svjesna koliko \u0107e brzo rasti njezin broj pratitelja. Danas je jedna od najutjecajnijih osoba na dru\u0161tvenoj platformi.\u00a0Instagram ju je 'osvojio', a \u017eelja da to nastavi raditi\u00a0poklopila se s trenutkom u kojem je morala odlu\u010diti o svojoj budu\u0107nosti.

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

Blogerica koju prati 6 milijuna ljudi ohrabrila pratiteljice: 'I ja sam se udebljala, nije mi žao'

Godine 2012. napravila je prvi korak i počela objavljivati fotografije na društvenoj mreži. Mirsalehi bila ni svjesna koliko će brzo rasti njezin broj pratitelja. Danas je jedna od najutjecajnijih osoba na Instagramu

<p><strong>Negin Mirsalehi</strong> (32) jedna je od najuspješnijih modnih blogerica današnjice. Na Instagramu je prati šest milijuna korisnika društvene mreže. Obično objavljuje fotografije svojih modnih kombinacija, a svojim profinjenim ukusom za modu mnogima je uzor. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Blogerica je drastično promijenila izgled</strong></p><p>Iako modne blogerice objavama na Instagramu pokazuju kako je njihov izgled 'savršen', Negin je svojim pratiteljima pokazala kako to nije tako. Nije se ustručavala objaviti fotografiju kojom je pokazala kako se udebljala. Objavila je dvije fotografije. Na prvoj je pokazala kako je izgledala prije, a na drugoj kako izgleda nakon što je 'nabacila' nekoliko kilograma za vrijeme odmora.</p><p>- Udebljala sam se, nisam vježbala i puno sam jela. Ne kajem se zbog toga, svi smo mu ljudi. Budimo bolji prema sebi - poručila je blogerica. Pratitelji su joj poručili kako izgleda puno bolje s nekoliko kilograma više.</p><p>Inače, Mirsalehi se nakon diplome na studiju marketinga u Amsterdamu planirala zaposliti i upisati magisterij. No život ju je odveo na drugi put. Dok je radila na jednom studentskom radu tijekom noći, prijatelj ju je pitao zašto se ne aktivira na Instagramu.</p><p>Godine 2012. napravila je prvi korak i počela objavljivati fotografije na društvenoj mreži. Nije bila ni svjesna koliko će brzo rasti njezin broj pratitelja. Danas je jedna od najutjecajnijih osoba na društvenoj platformi. Instagram ju je 'osvojio', a želja da to nastavi raditi poklopila se s trenutkom u kojem je morala odlučiti o svojoj budućnosti.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>