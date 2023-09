Bob Marley nastupao je unatoč tumoru koji se proširio: Publika nije znala da je teško bolestan

Legendarni pjevač Bob Marley napustio nas je prije 42 godine, a njegovu glazbu i danas slušaju nove generacije. Ostavio je neizbrisiv trag na svjetsku glazbenu scenu, a zauvijek će ostati jedan od najpoznatijih reggae izvođača.

Bob je preminuo u svibnju 1981. godine, a posljednji je put pred publikom nastupao 23. rujna 1980. godine. Nitko nije niti sumnjao da bi mu to mogao biti posljednji koncert.

Nije htio operirati rak zbog vjere

Marleyju je 1997. godine bio dijagnosticiran zloćudni tumor na nožnom palcu, nakon što se ozlijedio na nogometnoj utakmici. Tada su mu doktori rekli da bi bolest mogao spriječiti amputacijom prsta, što je Bob odbio.

Operacija se protivila njegovoj rastafarijanskoj vjeri koja govori da ljudsko tijelo mora ostati potpuno.

Foto: YouTube

Svoju tešku bolest je pokušao izliječiti alternativnim oblicima liječenja, a jedan od njih bio je konzumiranje marihuane. Osim toga što je zbog vjere odbio operaciju, nije htio napisati niti oporuku jer je to, prema njegovoj vjeri, značilo da je priznao smrt kao nešto što je neizbježno.

Zdravlje mu se pogoršalo 1980. godine, ali je Bob odlučio otići na američku turneju.

Onesvijestio se u parku u New Yorku

Marley je 20. rujna 1980. nastupao u Madison Square Gardenu u New Yorku. Odjednom mu je pozlilo te se glazbenik umalo srušio pred publikom. Uspio je dovršiti koncert i nije imao planove odustati od turneje.

Foto: Facebook

Sljedeći dan, 21. rujna, otišao je na trčanje kroz Central Park. U jednom se trenutku srušio i morali su ga hitno odvesti u bolnicu. Tada su mu doktori rekli da se njegov tumor proširio na mozak, jetru i pluća. Također, prognozirali su mu još samo mjesec dana života.

Unatoč njihovim savjetima i njegovom lošem stanju, Bob ni tada nije htio odustati od nastupa.

Posljednji koncert Boba Marleyja

Dva dana nakon, 23. rujna, Marley je izašao pred publiku u Stanley Theatreu u Pittsburghu. Napravio je show za pamćenje, unatoč tomu što je tada bio teško bolestan. No, to nitko iz publike nije znao. Nitko nije sumnjao da bi mu to mogao biti zadnji koncert ikad, osim Boba koji je znao koliko je situacija ozbiljna. S njim je na koncertu nastupao i njegov bend The Wailers.

Foto: YouTube

Otpjevao je svoje najveće hitove, uključujući 'No Woman, No Cry', 'Could You Be Loved', 'Is This Love', 'Redemption Song', 'Coming in from the Cold' i brojne druge.

Godinama nakon koncerta, organizator Rich Engler rekao je kako nije bio siguran hoće li se koncert održati jer su mu rekli kako se Bob ne osjeća dobro. Međutim, niti on nije znao da se Marley srušio i da je zapravo bio teško bolestan. Rekao je i kako je Marley tu noć izgledao 'bolesno' te da mu je rekao da ne mora nastupati ako se ne osjeća dobro. Pjevač mu je tada rekao da mora zaraditi novac za svoj bend.

Engler je dodao i kako nikada nije vidio takvu atmosferu kakva je bila kada je Marley izašao na pozornicu.

Foto: DPA/Pixsell

Preminuo je nekoliko mjeseci nakon koncerta

Posljednji nastup zasigurno je obilježio njegovu karijeru. Međutim, zdravlje mu se pogoršalo kratko nakon njega. Nakon što ga nisu uspjeli izliječiti u Miamiju, Bob je pomoć potražio u Münchenu. Međutim, tumor se prebrzo proširio njegovim tijelom i nije mu bilo pomoći.

Jedina mu je želja bila umrijeti kod kuće, ali mu je naglo pozlilo tijekom leta iz Njemačke. Zrakoplov je prisilno sletio, a glazbenik je završio u bolnici. Preminuo je 11. svibnja u bolnici Cedars of Lebanon u 37. godini.

Boba su sahranili na Jamajci, u mauzoleju blizu njegovog rodnog mjesta. S njim su u grob stavljeni i njegova Gibson Les Paul gitara, nogometna lopta, Biblija, prsten koje je dobio na dar od etiopijskog princa Asfa Wossena te svežanj marihuane.

Karijeru je započeo sa svojim bendom

Marley je svoju profesionalnu karijeru započeo 1963. godine uz svoje prijatelje. Tada su nastupali kao Bob Marley i The Wailers bend. Dvije godine nakon izbacili su prvi album, 'The Wailing Wailers', nakon kojeg su Boba prepoznali u svijetu. Zbog pjesme 'One Love/People get Ready' su ga prozvali drugačijim reggae pjevačem od svih drugih. Marley je izdao i brojne solo albume i pjesme, koje su mu donijele svjetski uspjeh.

Foto: Dreamstime

Marley je 1994. godine ušao u Kuću slavnih Rock'n'Rolla, a magazin 'Time' proglasio je njegov album 'Exodus' najvažnijim albumom 20. stoljeća. Reggae glazbenik 2001. dobio je i zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu, a iste godine mu je posthumno dodijeljen Grammy za životno djelo dok je dokumentarac o njegovu životu 'Rebel Music' iste te godine bio nominiran za nagradu Grammy.