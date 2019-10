'Bog mi je pomogao riješiti se dugova od 234 milijuna kuna'

Gostujući u posebnoj emisiji Airpool karaoka, kod voditelja Jamesa Cordena (41), reper Kanye West (42) otvorio je dušu i s milijunskim auditorijem podijelio mnoge svoje intimne trenutke, osobito one koji se tiču vjere, piše Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na početku ove godine Kanye je počeo držati nedjeljne propovijedi, a priznao je i kako se preobratio na kršćanstvo. Ljudi su tako podijeljeni kada je riječ o njemu. Smatraju ga ili ludim, a u tome u prilog idu njegove mnogobrojne hospitalizacije u klinikama za psihijatriju, ili mu se dive i vjerno ga prate na svakom koraku, u ovom slučaju u ponovnom vraćanju vjeri i otkrivenju Boga.

Foto: Ron Sachs/DPA/PIXSELL

- Bog me koristi kao čovjeka. Kako da to kažem, a da zvuči ponizno? Koristi me da se on pokaže. Prošle godine zaradio sam 770 milijuna kuna, a na kraju sam završio 234 milijuna kuna u dugovima. Ove godine, nevjerojatno, ali 456 milijuna kuna vratilo mi se kroz poreze. Bog se pravi važan! - ispričao je Kanye. Osim što radi za njega, reper dodatno zarađuje 'u njegovo ime'. Tako svojim obožavateljima prodaje majice s likom Isusa i to po cijeni od 1150 kuna po komadu.

Osim o vjeri, West je pričao i o braku s Kim Kardashian (39), s kojom se vjenčao u svibnju 2014. Međutim, kaže kako ima osjećaj da su u braku 500 godina. Namjera im je i želja imati sedmero djece te svoje slobodno vrijeme provoditi upravo s njima, a ne po noćnim klubovima.

Foto: zz/Press Association/PIXSELL

- Jedemo večeru, igramo se s djecom, a onda ih stavimo na spavanje. Kasnije i mi odemo u krevet, moja supruga gleda 'Dateline', a ja čitam Bibliju. Članovi moje obitelji molili su se za mene, no nisu me mogli dozvati, ja sam odrastao muškarac. No, onda je Bog došao i pitao me jesam li spreman biti njegov sluga. Ne žalim ni za čim, niti se ičega sramim - zaključio je Kanye.

Reper je nedavno predstavio i svoj novi album 'Jesus is King' te film istog naziva. Na taj način potvrdio je koliko je posvećen vjeri i Bogu, a reper je čak osnovao svoju crkvu kako bi održavao 'mise' za svoje prijatelje i obožavatelje.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZEZNACIJA':