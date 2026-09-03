Komisija za izbor filma je 2. rujna 2026. godine odlučila da će igrani film Bog neće pomoći Hane Jušić i producentice Ankice Jurić Tilić, a u produkciji kuće Kinorama, biti hrvatski kandidat na 99. nagradu Oscar
'Bog neće pomoći' Hane Jušić je hrvatski kandidat za 99. izdanje prestižne nagrade 'Oscar'
Pored odabira za hrvatskog predstavnika za nagradu Oscar, prije nekoliko tjedana je Hrvatsko društvo filmskih djelatnika isti film odabralo kao hrvatskog kandidata za nagradu Goya Španjolske akademije filmske umjetnosti i znanosti, u kategoriji Najbolji europski film. Bog neće pomoći povijesna je drama smještena u izoliranu pastirsku zajednicu na Dinari početkom 20. stoljeća.
U središtu priče nalazi se Teresa, Čileanka koja dolazi u zajednicu tvrdeći da je udovica starješininog brata, poginulog u čileanskom rudniku. Njezin dolazak narušava strogo uređene odnose unutar zajednice, ali istodobno otvara prostor za promjenu i slobodu. Film je svjetsku premijeru imao na 78. Međunarodnom filmskom festivalu u Locarnu, gdje su Manuela Martelli i Ana Marija Veselčić nagrađene Leopardom za najbolju glumačku izvedbu u glavnom natjecateljskom programu. Na Sarajevo Film Festivalu film je osvojio Posebnu nagradu za promicanje rodne ravnopravnosti, a tijekom međunarodnog festivalskog puta prikovan je i nagrađivan i na festivalima u Solunu, Sofiji, Kölnu, Busanu, Luksemburgu, Vancouveru i nizu drugih međunarodnih festivala.
Bog neće pomoći nastavio je uspješan festivalski put i u Hrvatskoj. Na 73. Pulskom filmskom festivalu film je nagrađen Zlatnom arenom za najbolju fotografiju, koju potpisuje Jana Plećaš, te Zlatnom arenom za najbolju glazbu, koju su skladali Stavros Evangelou, Iris Asimakopoulou i Vasilis Chontos. Ana Marija Veselčić osvojila je i nagradu Breza za najbolju debitanticu za ulogu Milene.
Uz Manuelu Martelli, renomiranu čileansku glumicu i redateljicu, u filmu još glume Ana Marija Veselčić, Filip Đurić, Mauro Ercegović Gracin, Nikša Butijer, Tina Orlandini, Ivan Skoko, Bogdan Farcaș i Vinko Kraljević. Uz Kinoramu kao glavnoga producenta, Bog neće pomoći nastao je u koprodukciji producentskih kuća Nightswim (Italija), Micro Film (Rumunjska), Horsefly Films (Grčka), Maneki Films (Francuska), Perfo Production (Slovenija) i ERT S.A. (Grčka). Uz producenticu Ankicu Jurić Tilić, koproducenti su Ada Solomon, Diana Caravia, Ines Vasiljević, Stefano Sardo, Yorgos Tsourgiannis, Didar Domehri, Aleš Pavlin i Andrej Štritof.
Film su podržali Hrvatski audiovizualni centar, Eurimages, Ministarstvo kulture Republike Italije (MIC), Rumunjski nacionalni centar za kinematografiju CNC, Helenski filmski i audiovizualni centar - Creative Greece - Co-production Window, Europska unija - NextGenerationEU, ERT S.A., Filming in Croatia, Francuski nacionalni centar za kinematografiju i pokretne slike CNC - Aide aux cinemas du monde, Slovenski filmski centar, Viba film, HRT.
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