BACIO OKO NA NJU

Bogati biznismen Paul Salem udvara se Nicole Kidman: 'Volio bih ju malo bolje upoznati...'

Piše Stela Kovačević,
Bogati biznismen Paul Salem udvara se Nicole Kidman: 'Volio bih ju malo bolje upoznati...'
Foto: Benoit Tessier

Više izvora potvrdilo je kako Paul želi stupiti u romantičan odnos s Nicole. Glumica i biznismen imaju više zajedničkih prijatelja pa su tako nekoliko puta završili u istom društvu

Nicole Kidman (58) nije solo niti godinu dana, a već ima udvarača koji joj iskazuje simpatije vrlo javno. Naime, bogataš i predsjednik uprave MGM Resorts Internationala, Paul Salem (62), bacio je oko na lijepu glumicu.

Više izvora potvrdilo je kako Paul želi stupiti u romantičan odnos s Nicole. Glumica i biznismen imaju više zajedničkih prijatelja pa su tako nekoliko puta završili u istom društvu. Nakon toga je bogataš ispričao prijateljima kako bi volio bolje upoznati Kidman.

S OSMIJEHOM Razvedena Nicole Kidman za Valentinovo pozirala u krevetu
Razvedena Nicole Kidman za Valentinovo pozirala u krevetu
Foto: Instagram

No do sada još nije došlo do spoja, tvrde izvori. Ipak, tvrde kako je Salem jako zainteresiran i to daje do znanja svojim najbližim prijateljima.

Photocall before Chanel Haute Couture Spring/Summer 2026 show in Paris
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Nicole zasad uživa u slobodi i nema dečka. Njen prvi suprug bio je Tom Cruise, s kojim je bila u braku od 1990. do 2001. godine. Nekoliko godina nakon razvoda od kolege, zaljubila se u country pjevača Keitha Urbana. Vjenčali su se 2006. godine, a brak je potrajao do prošlog lipnja. Glumica je navodno htjela spasiti brak, ali nije uspjela. Imaju dvoje djece.

PRIVUKLA POZORNOST KOMBINACIJOM Nicole Kidman uživa otkako se rastala: S kćerima je posjetila Antarktiku, pa došla u Pariz...
Nicole Kidman uživa otkako se rastala: S kćerima je posjetila Antarktiku, pa došla u Pariz...

Biznismen Paul i njegova bivša supruga, Nawyn Salem, razveli su se 2021. godine. Član upravnog odbora MGM-a postao je 2018., a dvije godine kasnije preuzeo je funkciju predsjednika.

Jedan od vodećih ljudi investicijske tvrtke Providence Equity, koja upravlja imovinom vrijednom oko 50 milijardi dolara, bio je gotovo 30 godina. Osim toga, on je i jedan od suvlasnika bejzbolske momčadi Worcester Red Sox. Diplomirao je na Sveučilištu Brown, a MBA je stekao na Harvard Business Schoolu.

