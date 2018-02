Bojan odbrusio Anezi: 'Pun mi te k**ac jer stalno pametuješ'

Novi dnevni zadatak natjerao je parove i na prve vruće poljupce. Dok su se neki ljubili, drugi su gledali i komentirali na glas što je izazvalo nove nesuglasice između Bojana i Anezi.

Naime, Anezi smatra da je Bojan navijao za protivnike, a ne za nju koja se ljubila s Lukom.

- Šta sam ja govorio? Jesi čula što sam govorio? - derao se Bojan na Anezi, koja ga je ispitivala zašto ju nije podržao.

- Ja sam 17 puta rekao to ti je kao zadatak s kutijom, samo s ljubljenjem, koncentrirajte se, to je to, bez brige. Ti si pobjednik, on je drugo plasirani i nemaju šanse - urlao je Bojan na pjevačicu koja je bila uporna.

- Zapravo mi te pun k.... Zato što non stop pametuješ i non stop brojiš i nemaš pojma šta pričaš - odbrusio je Siščanin pjevačici.

Bojan i Anezi nisu jedini među kojima su proradile 'uzavrele strasti'. 'Okršaj' su imali i reper Nikola i hostesa Anči.

Nakon što je Anči saznala da je Nikola rekao da ona neće imati dečka zbog svog ponašanja kada napusti BB kuću, nije se mogla suzdržati i prokomentirala je s Maxom.

- A ne da neću imati dečka već ću ih imati još 20 - rekla je Anči kroz smijeh. Onda je ugledala Nikolu, kojem je odlučila sve sasuti u lice.

- Slušaj me ti! Da više nisi spomenuo mog dečka i mene u svojim ustima. Jel' ti to jasno? - rekla je bijesna Anči. Mladi reper nije htio zatvoriti raspravu već joj vratio da Anči od njega može očekivati uvredu.

- Ti si za mene mali štakor! Možeš mi samo oko noge trčkarati i to je sve - vratila mu je.

- Ti si za mene wanna be starleta! Ali samo wanna be - odbrusio je Nixara.

Cijelu 'uzavrelu' BB situaciju na svoj je način prokomentirala i Lucija.

- Imamo onu tamo što se ne gasi i što misli da je došla zapovjediti ovdje. Imamo 'wanna be' starletu i 'wanna be' repera. Imamo Bojana koji sve upija poput spužva i ništa ne govori, Luku koji je ovdje za ukras i dobro kuhanje. Antonijo koji je došao iz Bangladeša i misli da je u zatvoru. I Tomu koji također služi za ukras, ali neki ležerski. Matiju koji samo šeta okolo - opisala je Splićanka svoje sustanare.