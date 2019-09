'Bojim se vratiti kući. Prijetio je da će me sasjeći na komade'

Osjećam se odvratno. Imam probleme s orijentacijom i gubim se po gradu. Ne mogu više funkcionirati sama, netko stalno mora biti uz mene, priča nam bivša farmerica Marija Prekodravac (30), koju je susjed prošlog tjedna napao sjekirom nakon svađe zbog smeća.

Zbog napada je njezin susjed osumnjičen za pokušaj ubojstva, ali sud ga je pustio da se brani sa slobode. Marija se ne može načuditi toj odluci.

- Pa on je na slobodi! Ne u mentalnoj ustanovi nego na slobodi! A prijetio je da će me sasjeći na komade. Ne mogu vjerovati da on slobodno šeta. Moram pohvaliti policiju, koja mi je dala punu zaštitu, ali ne mogu vjerovati da su ga pustili da se brani sa slobode - priča nam drhtavim glasom Marija.

Da je njegov branjenik, osumnjičenik za pokušaj ubojstva, na slobodi, potvrdio nam je i njegov odvjetnik Tihomir Mišić.

- Nije u istražnom zatvoru nego na slobodi. Određene su mu mjere opreza, kojih se uredno pridržava - rekao nam je odvjetnik.

I dok se susjed napadač vratio u svoj dom, Marija to ne može. Strah ju je.

- Ne mogu vam opisati koliko se život jednog čovjeka može izokrenuti od udarca u glavu. Budem dobro, a onda se cijela pogubim. U tu kuću se nisam vratila. Ne mogu. Dečko mi je doveo moje mace. Ja tamo ne mogu. Neću. Sve dok je on na slobodi. Neće me nitko uvjeriti da je to normalno - govori nam na rubu plača Prekodravac, kojoj vrlo teško pada što se ne može brinuti o sebi.

- Ne prepoznajem ljude, ne prepoznajem ulice po kojima sam stotinu puta prošla. Počnem se jako tresti, jednostavno se cijela izgubim - govori nam Marija u jednom dahu i odmah nastavlja:

- Ne želim ostati sama u stanu. Bojim se ljudi koje sretnem na ulici. Ovo više nije ona Marija od prije dva tjedna.

Najveća podrška su joj dečko Filip, koji je vodi na šetnje prirodom, gdje se bolje osjeća, kao i njegova i njezina obitelj. Pohvalila je doktore iz Vinogradske, koji su je, kako kaže, spasili, kao i policajce koji su radili na slučaju.