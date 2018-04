Bond evoluirao od ljubavnika i ubojice sve do ranjivog agenta

Roger Moore je, za razliku od ostalih glumaca koji su tijekom godina dobili ulogu špijuna Jamesa Bonda, već bio velika zvijezda televizijskih serija 'Ivanhoe' i 'The Saint'. U potonjem je kao Simon Templar udario temelje Jamesu Bondu kakvog će poslije stvoriti - ušminkanog 'zločestog momka' koji ima istančan smisao za humor i pomalo je nezreo.

Foto: Imdb DAVID NIVEN 1967. Prvi film u kojem se pojavljuje lik Jamesa Bonda snimljen je 1967. On se danas ne broji u Bondov kanon, a agenta je u filmu ‘Casino Royale’ utjelovio glumac David Niven.

Doma TV će u travnju prikazivati filmove o Bondu u kojima je u glavnoj ulozi upravo Moore. On ih je, baš kao i njegov prethodnik Sean Connery, snimio sedam - 'Živi i pusti umrijeti', 'Čovjek sa zlatnim pištoljem', 'Špijun koji me volio', 'Operacija svemir', 'Samo za tvoje oči', 'Octopussy', 'Pogled na ubojstvo'. Prvi film snimio je 1973., iako je, navodno, još početkom šezdesetih bio u igri za Bonda.

Foto: Imdb TIMOTHY DALTON 1986. - 1994. Najozbiljniji Bond je, kažu kritičari, najbliži onome što je zapravo zamislio Ian Fleming, ali se publika nakon lepršavog Rogera Moorea nije mogla naučiti. Akcijske scene odradio je sam.

Obožavatelji se najčešće strastveno 'dijele' na one kojima je pravi Bond Connery i one koji tvrde kako nitko ne dolazi blizu Mooreu. Oni koji više vole Conneryja kažu da je Moore od muževnog agenta kojeg je 'sagradio' napravio parodiju. Moore, kojeg su često opisivali kao 'pravog engleskog džentlmena', preminuo je prije dvije godine, a zapravo je poput prijatelja Michaela Cainea potjecao iz radničke obitelji s juga Londona.

Foto: Imdb PIERCE BROSNAN 1995. - 2005. Bio je presretan kada je dobio ulogu, a i publika ga je odlično prihvatila. Nažalost, filmovi s njime su nategnuti, neuvjerljivi i previše

Scenarist Mark Haynes s djedom je bio na aerodromu u Nici kad je, kao sedmogodišnjak, vidio Moorea kako sjedi i čita novine. Natjerao je djeda da, iako ovaj nije imao pojma ni tko je Moore, a još manje Bond, odu po autogram. Dječak je bio nesretan kada je na poleđini karte vidio ime 'Roger Moore', a ne 'James Bond', pa su se djed i on vratili do glumca.

- Nisam imao pojma tko je Moore, za mene je postojao samo Bond. Djed je ljubazno rekao da ne zna što da radi sa mnom jer inzistiram da je pogrešno ime na karti. Moore me ozbiljno pogledao, značajno pogledao lijevo-desno i prošaptao: ‘Moram se tako potpisivati jer inače bi Blofeld (negativac iz filmova) saznao gdje sam’. Otišao sam u avion kao najsretniji dječak na svijetu, dječak koji radi s Bondom - ispričao je Haynes, koji je 23 godine poslije ponovno imao priliku vidjeti Moorea koji mu je urotnički, u hodniku studija, rekao: 'Naravno da te se sjećam, samo nisam to smio reći pred svima jer bi nas Blofeld mogao pronaći'.

Foto: Imdb ROGER MOORE 1973. - 1985. Britancu su mnogi prigovarali da je prestar za ulogu Jamesa Bonda, posebno u posljednjim filmovima. On je na to govorio da je ‘šarm i talent neovisan o nečijim godinama’.

Dok se Connery ponekad u određenim fazama karijere pomalo 'sramio' i 'distancirao' od uloge Bonda, Moore je ulogu objeručke prihvatio i u intervjuima često isticao kako je ponosan na filmove. Kritičarima koji su rekli kako su njegovi filmovi nedovoljno realistični i pretjerano kičasti, on bi uzvratio rekavši kako je 'Bond franšiza sama po sebi nerealna, od suludih akrobacija do toga da Bonda poznaje svaki konobar i plemić od Japana do Amerike'. Connery je razlike opisao u intervjuu početkom osamdesetih.

Foto: Imdb SEAN CONNERY 1962. - 1967., 1971. - 1983. Originalni Bond (ako ne brojimo Nivena), iz današnje se perspektive čini gotovo nestvarno ‘retro’. Prvi su filmovi s Conneryjem proglašeni najboljima sve do filmova s Danielom Craigom.

- Bonda sam igrao s dozom stvarnosti, kredibiliteta i humora koji je suh, pametan i uklapa se. Roger - a mislim da je to naslijeđeno iz filma ‘Dijamanti su vječni’, jako je orijentiran na hardver. On malo parodira, a na račun humora ili čega već izgubila se stvarnost. Mislim da je time otišao u drukčijem smjeru i stekao posve različitu publiku - kaže Connery o kolegi i nasljedniku. Moore je godinama poslije džentlmenski odgovorio kako su njemu najdraži Bondovi 'Sean Connery, George Lazenby i Daniel Craig, ja sam tek na četvrtome mjestu'. Često je govorio kako je Connery stvorio ubojicu, a on ljubavnika, no da je većinu scena u krevetu 'ionako odradio statist'.

Foto: Imdb GEORGE LAZENBY 1969. Australski maneken nije imao ni karizme ni glumačkog talenta, ali najveći je problem bio što se mahnito svađao s producentima i redateljem. Jedan film s njime je odličan, ali ne zbog Lazenbyja.

Connery je također snimio sedam filmova - 'Dr. No', 'Iz Rusije s ljubavlju', 'Goldfinger', 'Operacija grom', 'Samo dvaput se živi', 'Dijamanti su vječni', 'Nikad ne reci nikad' - a ni danas nije potpuno jasno kako je dobio ulogu. Zahvaljujući glasovanju čitatelja dnevnog lista Daily Express ili su ga producenti negdje vidjeli i pozvali. Njegove su ga kolegice, Bondove djevojke, opisivale kao utjelovljenje muževnosti, a naslov njegova posljednjeg filma o Bondu, 'Nikad ne reci nikad', izravno se referira na to što je Connery poslije 'Dijamanti su vječni' tvrdio kako baš više nikada neće glumiti u filmu o Jamesu Bondu.

Foto: Imdb DANIEL CRAIG - trenutačni James Bond Šuška se kako mu se već dugo traži zamjena jer je Craig umoran od uloge. Razmišlja se tome da novi Bond bude druge

Pisac Ian Fleming i kreator Bonda bio je nezadovoljan izborom Conneryja. Rekao je kako nije 'zapovjednika Bonda zamišljao kao prerasloga, mišićavog Škota', dok mu je njegova djevojka rekla kako 'Connery ima i previše seksepila'. Poslije se s njome složio i čak u kasnijim romanima nadodao Bondu švicarsko, ali i škotsko podrijetlo.

Posljednji film 'Nikad ne reci nikad' snimio je 12 godina nakon 'Dijamanata', a na setu mu je zapešće slomio koreograf borbi, glumac Steven Seagal. Michael Caine u jednom je intervjuu rekao kako je Connery bio silno nezadovoljan jer se godinama njegovo ime povezivalo s Bondom, a on je htio dokazati da je 'ozbiljan' glumac.

Ipak, u franšizu o Bondu ugradio je karakteristike koje se nisu promijenile do danas - Bond je nemilosrdan, ima stila, seksi, pametan i uvijek sposoban srediti situaciju. Između Conneryja i Moorea jedan je film - 'U službi njenog Veličanstva' - snimio glumac George Lazenby. Maneken je od početka bio na meti jer je Australac, iako kritičari kažu da je film, Lazenby na stranu, jedno od najboljih filmskih ostvarenja o Bondu.

S time se slažu i ostali glumci koji su prije i poslije utjelovili tajnog agenta. Lazenby se toliko sukobljavao s redateljem i producentom na setu da daljnja suradnja nije bila opcija. Poslije Rogera Moorea palicu je preuzeo šekspirijanski glumac Timothy Dalton, koji je osamdesetih snimio filmove 'Dah smrti' i 'Dozvola za ubojstvo'. Publici nije sjeo Daltonov ozbiljniji pristup Bondu, dok su Flemingovi nasljednici tvrdili da je autor upravo tako zamišljao tajnog agenta.

- Najzanimljiviju interpretaciju Jamesa Bonda u više od pola stoljeća postojanja serijala za moj je ukus ostvario Timothy Dalton u svoja dva nastupa u ulozi agenta 007, u filmovima ‘Dah smrti’ i ‘Dozvola za ubijanje’.

Dalton je u svome tumačenju ostvario najuvjerljivije prožimanje ključnih karakteristika lika Bonda – inteligencije, sirove snage i elegancije. Iz današnje perspektive čini se da je jednostavno bio malo ispred vremena jer publika u drugoj polovici 1980-ih nije prihvatila takvo lice Bonda, da bi se dvadesetak godina poslije Daniel Craig, sa suštinski vrlo sličnim pristupom liku, pokazao kao potpuni pogodak - rekao nam je filmski kritičar i predsjednik Hrvatskog društva filmskih kritičara Igor Saračević.

Daniel Craig je i priznao kako je njemu Dalton najbolji Bond te da je od njega 'ukrao' neke motive. Sredinom devedesetih ulogu je dobio Irac Pierce Brosnan, za kojeg je producent Broccoli, nakon što ga je slučajno vidio na setu, rekao 'ako ovaj iole zna glumiti, to je moj čovjek'. Brosnanova najveća nesreća jest što su njegovu karizmu i šarm pomalo progutali filmovi koji su u ovom desetljeću najviše skliznuli u nekvalitetu i 'treš', a to su 'Zlatno oko', 'Sutra nikad ne umire', 'Svijet nije dovoljan', 'Umri drugi dan'.

Suludi zapleti, neuvjerljivi i pretjerani likovi te očajni efekti gotovo su pokopali franšizu. Iz tog se doba najviše pamti Judy Dench kao nova M, a mnogi žale što Brosnan, koji nije skrivao da je ekstatičan kada je dobio ulogu, nije imao bolje scenariste i redatelje. Kada se napokon odlučio povući, stvorila se histerija oko toga tko će biti novi Bond te hoće li ga uopće i biti.

Bilo je jasno da se mora, redateljski i konceptualno, otići u drugom smjeru. Izbor plavog i niskog Daniela Craiga izazvao je šok i nevjericu, no nakon četiriju filmova mnogima je upravo on najbolji James Bond. Sirov, ranjiv i manje orijentiran na zavođenje i pošalice. Predzadnji film 'Skyfall', u režiji Sama Mendesa, oduševio je i onu publiku i kritičare koji do tada nisu podnosili Bonda i filmove o njemu.