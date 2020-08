Bond, prvi James Bond slavi 90. rođendan: U braku je 45 godina

<p>Proslavio se kao prvi James Bond, glumio je u sedam filmova franšize te je na glasu kao jedan od najseksepilnijih muškaraca na svijetu. Glumac <strong>Sean Connery</strong> danas slavi 90. rođendan.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Preminuo Roger Moore 2017., glumio je James Bonda</strong></p><p>Tijekom karijere osvojio je mnoge nagrade, među kojima i prestižnog Oscara. Svijet ga pamti kao James Bonda, iako je imao i brojne značajne uloge. Magazin People proglasio ga je i najseksepilnijim muškarcem na svijetu, kao i najseksepilnijim muškarcem stoljeća. </p><p>Rodio se u Škotskoj te je uvijek bio na glasu kao veliki šarmer. Njegova majka<strong> Euphemia McLean</strong> je bila čistačica, a otac <strong>Joseph Connery </strong>je bio tvornički radnik i vozač kamiona. Seanov prvi posao bi je raznošenje mlijeka. Bio je u ratnoj mornarici Velike Britanije, a osim glume bavio se i drugim poslovima - vozio je taksi i kamion, bio je spasilac na plaži, model... </p><p>S 18 godina Connery se počeo baviti i bodybuildingom, a od 1951. godine je naporno vježbao s bivšim instruktorom teretane u britanskoj vojsci. Sean je bio i strastveni nogometaš. Igrao je za klub Bonnyrigg Rose i tad ga je na jednoj utakmici vidio <strong>Matt Busby</strong>, tadašnji menadžer engleskog kluba Manchester Uniteda. Odmah nakon utakmice ponudio mu je ugovor, ali Connery je to odbio. </p><p>- Shvatio sam da vrhunski nogometaš možeš biti do 30 godina starosti, a ja sam već imao 23 godine. Odlučio sam postati glumac i ispostavilo se da je to bio jedan od mojih najpametnijih poteza - rekao je svojedobno. </p><p>S glumom je počeo 1951. najprije u kazalištu, a potom je bio u brojnim britanskim serijama i filmovima. Tajni agent James Bond mu je naposljetku promijenio život. Glumio je i u Hitchcockovim filmovima te je 2006. dobio nagradu za životno djelo Američkog filmskog instituta. Iste je godine otišao u mirovinu što se glume tiče, ali je radio kao redatelj te je davao glas u animiranim filmovima. </p><p>Zbog statusa najseksepilnijeg muškarca, šarmer Connery ljubio je brojne ljepotice tijekom karijere. Dvaput se ženio. Prva supruga bila mu je glumica <strong>Diane Cliento </strong>s kojom je bio u braku od 1962. do 1973. Skupa imaju sina <strong>Jasona</strong>.</p><p>Trenutačno je u braku s umjetnicom <strong>Micheline Roquebrune</strong>, s kojom se oženio 1975. godine. Varao ju je i to je javno priznao, ali njihov brak je opstao unatoč svemu. </p>