SRETNE VIJESTI

Bondova djevojka (47) postala je majka: 'Presretni smo...'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Bondova djevojka (47) postala je majka: 'Presretni smo...'
2
Foto: Profimedia

Caterina Murino u kolovozu je na svijet donijela sina Demetrija Tancredija Rigauda, a sretnu vijest podijelila je na društvenim mrežama

Talijanska glumica Caterina Murino, najpoznatija kao Bondova djevojka Solange u filmu 'Casino Royale', doživjela je životnu prekretnicu, u 48. godini postala je majka. U kolovozu je na svijet donijela sina Demetrija Tancredija Rigauda, a sretnu vijest podijelila je na društvenim mrežama.

- Ilithyia, Hercule, Selene i Leto objavljuju rođenje svog malog brata Demetrija Tancredija Rigauda. Demetrio Tancredi Rigaud Murino, 21. kolovoza u 18:17. Njegovi mama i tata su dobro i presretni su zbog nadolazećih neprospavanih noći - napisala je Caterina, a obožavatelji su odmah krenuli s brojnim čestitkama.

'Čestitam', 'Dobrodošao na svijet, Demetrio!',  'Čestitke oboma. Dobrodošao mali princ', 'Divna obitelj, čestitamo', pisali su joj.

SRETNE VIJESTI Jennifer Lawrence je rodila! U obitelj stiglo i drugo dijete...
Jennifer Lawrence je rodila! U obitelj stiglo i drugo dijete...

Caterina je godinama govorila o borbi s neplodnošću i spontanim pobačajima, a prošle godine je priznala da još uvijek vjeruje u čudo. Uspjela je zatrudnjeti uz potpomognutu oplodnju, uz veliku podršku supruga, francuskog odvjetnika Edouarda Rigauda, s kojim živi u pariškom Montmartreu.

