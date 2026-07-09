Obavijesti

Show

Komentari 0
ODLAZAK LEGENDARNE PJEVAČICE

Bonnie Tyler u bolnici je bila od svibnja: Mjesec dana bila je u komi, svi se nadali oporavku...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
Bonnie Tyler u bolnici je bila od svibnja: Mjesec dana bila je u komi, svi se nadali oporavku...
10
Foto: Isabel Infantes
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Legendarna pjevačica poznata po hitovima kao što su 'Total Eclipse of the Heart', 'Holding Out for a Hero' preminula je u bolnici u Portugalu. Tamo je zbog zdravstvenih problema završila u svibnju

Admiral

Legendarna velška pjevačica Bonnie Tyler, čiji je promukli glas obilježio generacije i čiji je hit "Total Eclipse of the Heart" postao bezvremenski klasik, preminula je u dobi od 75 godina. Vijest o njezinoj smrti objavljena je na službenoj web stranici pjevačice, a uslijedila je nakon višetjedne i teške borbe s bolešću. 

POGLEDAJTE GALERIJU: 

Bonnie Tyler concert in Berlin Bonnie Tyler live im Circus Krone, München am 19.05.2025 *** Bonnie Tyler live at Circus Krone, Munich on 19 05 2025 *ARCHIVE* Bonnie Tyler Undergoes Successful Emergency Surgery In Faro, Portugal After Perforated Intestine ? 07 May 2026
23
Foto: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA

Tyler je preminula "neočekivano" u srijedu Portugalu. Njezina smrt uslijedila je samo mjesec dana nakon što je bila na intenzivnoj njezi, a njezini obožavatelji i tim nadali su se oporavku. U službenom priopćenju njezine obitelji i tima navodi se duboka tuga zbog gubitka.

U DOBI OD 75 GODINA Umrla pjevačica Bonnie Tyler
Umrla pjevačica Bonnie Tyler

- Bonina obitelj i tim sa slomljenim srcem objavljuju da je Bonnie neočekivano preminula sinoć u bolnici u Portugalu od posljedica bolesti zbog koje se liječila. Uskoro ćemo objaviti daljnje priopćenje, ali za sada molimo za privatnost kako bismo se nosili s ovom tragedijom - naveli su. 

Posljednji tjedni i borba za život

Smrt pjevačice dogodila se nakon dramatičnih zdravstvenih problema koji su započeli u svibnju. Tyler je tada hitno primljena u bolnicu u portugalskom Faru, gdje je podvrgnuta hitnoj operaciji crijeva. Zbog ozbiljnosti njezina stanja, liječnici su je stavili u induciranu komu kako bi tijelu dali priliku za oporavak.

Bonnie Tyler concert in Berlin
Foto: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA

Sredinom lipnja, njezin glasnogovornik objavio je ohrabrujuće vijesti da se probudila iz kome i da pokazuje znakove oporavka. Ipak, upozorili su da je njezino stanje i dalje "vrlo loše" te da ostaje na odjelu intenzivne njege. Unatoč početnom optimizmu liječnika, ishod je nažalost bio tragičan. Zbog narušenog zdravlja, svi njezini planirani ljetni nastupi, uključujući i onaj na Sunshine Festivalu u Worcesteru, kao i brojni drugi europski datumi, bili su otkazani ili odgođeni. 

Karijera obilježena jedinstvenim glasom

Rođena kao Gaynor Hopkins u Walesu, Bonnie Tyler postala je svjetski poznata zahvaljujući svom jedinstvenom, hrapavom glasu. Taj prepoznatljivi vokal, koji je postao njezin zaštitni znak, bio je neočekivana posljedica operacije glasnica sredinom sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

Bonnie Tyler death
Foto: Pa/PRESS ASSOCIATION

Prvi okus uspjeha osjetila je 1977. godine s pjesmom "Lost in France", no ubrzo je počela osjećati bolove u grlu. Nakon pregleda, liječnici su joj dijagnosticirali čvoriće na glasnicama, nastale kao rezultat napornog pjevanja, te joj rekli da je operacija jedina opcija. Nakon zahvata, dobila je stroge upute da mora potpuno odmarati glas šest tjedana, što je značilo da ne smije ni govoriti, a kamoli pjevati.

NAKON KOMPLIKACIJA Bonnie Tyler više nije u komi, ali je i dalje teško bolesna
Bonnie Tyler više nije u komi, ali je i dalje teško bolesna

To se pokazalo kao nemoguć zahtjev. Nakon jednog krika frustracije, vratila se na pregled gdje su joj rekli da je možda trajno oštetila glas. Kada su se glasnice konačno oporavile i kada je ponovno pokušala pjevati, njezin je glas bio drugačiji. Već ionako promukli tonovi dobili su novu, hrapavu notu, što se njezinim producentima iznimno svidjelo.

Bonnie Tyler Push Play Festival
Foto: Isabel Infantes

​- Kad sam ušla u studio, svi su rekli: 'Kvragu, otkud taj glas?' - prisjetila se kasnije.

- Sada sam zvučala kao ženski Rod Stewart.

OPORAVLJA SE Život u znaku promuklog glasa: Pjevačica Bonnie Tyler na 75. rođendan vodi najtežu bitku
Život u znaku promuklog glasa: Pjevačica Bonnie Tyler na 75. rođendan vodi najtežu bitku

Šest godina kasnije, njezin novi, karakterističan zvuk pronašao je savršen izričaj u njezinu najvećem hitu, "Total Eclipse of the Heart". Ova moćna balada, koju je za nju napisao Jim Steinman, poznat kao producent Meat Loafa, vinula se na vrh ljestvica s obje strane Atlantika i postala jedna od najprepoznatljivijih pjesama desetljeća. Sam Steinman priznao je da je mislio da je pjesma previše ekstravagantna za komercijalni uspjeh.

Missing Headline 2026-07-09
Foto: AGENCE / BESTIMAGE/BESTIMAGE

"Nikad nisam mislio da ima šanse kao singl", rekao je tada za časopis People. "Za mene je to bila arija, vagnerovski juriš zvuka i emocija. Napisao sam je kao izlog za njezin glas."

ŠOK ZA FANOVE Bonnie Tyler u induciranoj komi nakon hitne operacije crijeva
Bonnie Tyler u induciranoj komi nakon hitne operacije crijeva

Steinman je također napisao i producirao njezin sljedeći veliki singl, "Holding Out for a Hero", koji se pojavio u filmu Footloose i donio joj još jedan ogroman hit. Osim ovih pjesama, njezinu karijeru obilježili su i hitovi poput "It's a Heartache" i "If You Were a Woman (And I Was A Man)". Iako je kasniji uspjeh na ljestvicama singlova bio rjeđi, Tyler je nastavila neumorno snimati i nastupati diljem svijeta, održavajući vjernu bazu obožavatelja. Godine 2013. predstavljala je Ujedinjeno Kraljevstvo na Eurosongu u Malmöu s pjesmom "Believe in Me", osvojivši 19. mjesto. Za svoj doprinos glazbi, 2023. godine odlikovana je Redom Britanskog Carstva (MBE).

Bonnie Tyler death
Foto: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO
*uz korištenje AI-ja
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Poput morske sirene: Mama Renata u nikad manjem badiću pokazala fit tijelo
WOW, KAKAV SKOK!

FOTO Poput morske sirene: Mama Renata u nikad manjem badiću pokazala fit tijelo

Renata Lovrinčević Buljan napokon je došla na svoje. Ljeto je u punom mahu, a ona svakodnevno uživa uz more. Poznata po svojim skokovima, uspjela je ponovno zadiviti, pokazujući pritom svu raskoš svoje utrenirane figure
DOZNAJEMO Bojan Bogdanović kupio je dva stana za 2 mil.€
DOBRA INVESTICIJA U ZAGREBU

DOZNAJEMO Bojan Bogdanović kupio je dva stana za 2 mil.€

Nadomak Muzeja suvremene umjetnosti naš košarkaš investirao je u novogradnju, a kako doznajemo, to mu nije jedino ulaganje u metropoli
FOTO Ona ima 56? Nemoguće! J.Lo isfurala dekolte do pupka, a voli pokazati figuru i u tangama
UKRALA JE PAŽNJU

FOTO Ona ima 56? Nemoguće! J.Lo isfurala dekolte do pupka, a voli pokazati figuru i u tangama

Jennifer Lopez ponovno je istaknula svoju isklesanu figuru. U bijeloj haljini je ova 56-godišnja pjevačica i glumica prošetala Parizom, a svi su gledali u poprilično dubok dekolte...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026