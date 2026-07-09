Bonnie Tyler u bolnici je bila od svibnja: Mjesec dana bila je u komi, svi se nadali oporavku...

Legendarna velška pjevačica Bonnie Tyler, čiji je promukli glas obilježio generacije i čiji je hit "Total Eclipse of the Heart" postao bezvremenski klasik, preminula je u dobi od 75 godina. Vijest o njezinoj smrti objavljena je na službenoj web stranici pjevačice, a uslijedila je nakon višetjedne i teške borbe s bolešću.

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Tyler je preminula "neočekivano" u srijedu Portugalu. Njezina smrt uslijedila je samo mjesec dana nakon što je bila na intenzivnoj njezi, a njezini obožavatelji i tim nadali su se oporavku. U službenom priopćenju njezine obitelji i tima navodi se duboka tuga zbog gubitka.

- Bonina obitelj i tim sa slomljenim srcem objavljuju da je Bonnie neočekivano preminula sinoć u bolnici u Portugalu od posljedica bolesti zbog koje se liječila. Uskoro ćemo objaviti daljnje priopćenje, ali za sada molimo za privatnost kako bismo se nosili s ovom tragedijom - naveli su.

Posljednji tjedni i borba za život

Smrt pjevačice dogodila se nakon dramatičnih zdravstvenih problema koji su započeli u svibnju. Tyler je tada hitno primljena u bolnicu u portugalskom Faru, gdje je podvrgnuta hitnoj operaciji crijeva. Zbog ozbiljnosti njezina stanja, liječnici su je stavili u induciranu komu kako bi tijelu dali priliku za oporavak.

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Sredinom lipnja, njezin glasnogovornik objavio je ohrabrujuće vijesti da se probudila iz kome i da pokazuje znakove oporavka. Ipak, upozorili su da je njezino stanje i dalje "vrlo loše" te da ostaje na odjelu intenzivne njege. Unatoč početnom optimizmu liječnika, ishod je nažalost bio tragičan. Zbog narušenog zdravlja, svi njezini planirani ljetni nastupi, uključujući i onaj na Sunshine Festivalu u Worcesteru, kao i brojni drugi europski datumi, bili su otkazani ili odgođeni.

Karijera obilježena jedinstvenim glasom

Rođena kao Gaynor Hopkins u Walesu, Bonnie Tyler postala je svjetski poznata zahvaljujući svom jedinstvenom, hrapavom glasu. Taj prepoznatljivi vokal, koji je postao njezin zaštitni znak, bio je neočekivana posljedica operacije glasnica sredinom sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

Foto: Pa/PRESS ASSOCIATION

Prvi okus uspjeha osjetila je 1977. godine s pjesmom "Lost in France", no ubrzo je počela osjećati bolove u grlu. Nakon pregleda, liječnici su joj dijagnosticirali čvoriće na glasnicama, nastale kao rezultat napornog pjevanja, te joj rekli da je operacija jedina opcija. Nakon zahvata, dobila je stroge upute da mora potpuno odmarati glas šest tjedana, što je značilo da ne smije ni govoriti, a kamoli pjevati.

To se pokazalo kao nemoguć zahtjev. Nakon jednog krika frustracije, vratila se na pregled gdje su joj rekli da je možda trajno oštetila glas. Kada su se glasnice konačno oporavile i kada je ponovno pokušala pjevati, njezin je glas bio drugačiji. Već ionako promukli tonovi dobili su novu, hrapavu notu, što se njezinim producentima iznimno svidjelo.

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​- Kad sam ušla u studio, svi su rekli: 'Kvragu, otkud taj glas?' - prisjetila se kasnije.

- Sada sam zvučala kao ženski Rod Stewart.

Šest godina kasnije, njezin novi, karakterističan zvuk pronašao je savršen izričaj u njezinu najvećem hitu, "Total Eclipse of the Heart". Ova moćna balada, koju je za nju napisao Jim Steinman, poznat kao producent Meat Loafa, vinula se na vrh ljestvica s obje strane Atlantika i postala jedna od najprepoznatljivijih pjesama desetljeća. Sam Steinman priznao je da je mislio da je pjesma previše ekstravagantna za komercijalni uspjeh.

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"Nikad nisam mislio da ima šanse kao singl", rekao je tada za časopis People. "Za mene je to bila arija, vagnerovski juriš zvuka i emocija. Napisao sam je kao izlog za njezin glas."

Steinman je također napisao i producirao njezin sljedeći veliki singl, "Holding Out for a Hero", koji se pojavio u filmu Footloose i donio joj još jedan ogroman hit. Osim ovih pjesama, njezinu karijeru obilježili su i hitovi poput "It's a Heartache" i "If You Were a Woman (And I Was A Man)". Iako je kasniji uspjeh na ljestvicama singlova bio rjeđi, Tyler je nastavila neumorno snimati i nastupati diljem svijeta, održavajući vjernu bazu obožavatelja. Godine 2013. predstavljala je Ujedinjeno Kraljevstvo na Eurosongu u Malmöu s pjesmom "Believe in Me", osvojivši 19. mjesto. Za svoj doprinos glazbi, 2023. godine odlikovana je Redom Britanskog Carstva (MBE).

Foto: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO

*uz korištenje AI-ja

