Ivan i Paula otvorili su veliko finale tangom: Budite bez brige

Zvijezde Viktorija Đonlić Rađa, Slavko Sobin i Ivan Šarić sa mentorima Markom Mrkićem, Gabrielom Pilić i Paulom Jeričević večeras će plesati najvažnije plesove do sada, one koji će nekoga od njih dovesti do pobjede.

Međutim, neće svi parovi plesati i drugi ples. Nakon prve točke, jedan će par ispasti iz natjecanja, a preostala dva pobjedu će pokušati izboriti plesom po svom izboru.

Prvi su se na pozornicu popeli Ivan i Paula koji su u finale ušli na najteži način. Naime, oni su eliminirali Marka Grubnića iz borbe za titulu najboljeg plesača. Za prvi ples u velikom finalu žiri im je odabrao strastveni tango.

- Stojim iza svojih komentara, ali i bodova. Budi bez brige - rekao je Nicolas, a Ivan je dodao kako nakon showa neće prestati plesati. Za prvi tango prije tri tjedna osvojili su visokih 37 bodova, a u velikom finalu imali su isti rezultat.