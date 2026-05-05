Obavijesti

Show

Komentari 2
VEČERAS NA TV-U

Borba za završnicu Survivora ulazi u odlučujuću fazu: 'Nikad mi se ovako nešto nije dogodilo'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Borba za završnicu Survivora ulazi u odlučujuću fazu: 'Nikad mi se ovako nešto nije dogodilo'
4
Foto: NOVA TV

Oni koji ne uspiju izboriti prolazak, suočit će se s dodatnim izazovom jer će razigravati u eliminacijskoj bitci, gdje neće biti prostora za pogreške

Admiral

Polufinalna igra u Survivoru nastavlja se u napetom ozračju u kojem će svaki potez imati težinu odluke. U žutom timu za prolazak dalje bore se Roko, Vanesa i Marina, a u zelenom Njegoš, Adrijana i Marko. Nakon što joj je pozlilo, Marina će se vratiti na poligon, spremna ponovno stati uz bok suigračima i izboriti svoje mjesto među najboljima. „Nikad mi se u životu ovako nešto nije dogodilo“, reći će Marina.

Foto: NOVA TV

Oni koji ne uspiju izboriti prolazak, suočit će se s dodatnim izazovom jer će razigravati u eliminacijskoj bitci, gdje neće biti prostora za pogreške. Uoči ključnih trenutaka, samopouzdanja neće nedostajati. „U igri me čekaju dva snažna muškarca, ali ako ih netko može pobijediti, onda sam to ja“, reći će Andrijana, jasno dajući do znanja da ne planira stati pred izazovima.

Napetost će dodatno pojačati odnosi među natjecateljima. Roko će otkriti kako je razgovarao s Markom, koji mu je prenio da je porota dogovorila izbaciti Paulu iz igre kako bi njemu bilo lakše doći do pobjede. Takav razvoj događaja neće mu dobro sjesti, pa će poručiti: „Nema lakšeg puta u Survivoru, jer svaki put je težak“.

Foto: NOVA TV

Vanesa, koja će se na poligonu suočiti s Rokom i Marinom, će kazati: „Ne padaju mi teško porazi. Kroz sport koji sam trenirala cijeli život, kad izgubiš, što da radiš – protivnik je bio bolji“, naglašavajući tako snagu sportskog duha u trenucima kada ulozi postaju najveći.

Odlučujuće trenutke koji će pokazati koga ćemo gledati u finalu pete sezone Survivora ne propustite pogledati večeras na Novoj TV!

TEŠKI UVJETI Marini pozlilo nakon poligona u Survivoru: Hoće li moći dalje?
Marini pozlilo nakon poligona u Survivoru: Hoće li moći dalje?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Cure, sve vam se vidi! Na Met Gali nisu nosile grudnjak i gaćice pa pokazale previše
POKAZALE BAŠ SVE

FOTO Cure, sve vam se vidi! Na Met Gali nisu nosile grudnjak i gaćice pa pokazale previše

Ovogodišnja tema 'Costume Art' stavila je fokus na tijelo, a ove dame posebno su se potrudile da njihovo tijelo bude u centru pozornosti. U galeriji pogledajte koje zvijezde nisu nosile gaćice i grudnjake
Evo što će biti danas u 'Divljim pčelama': Domazet sve više sumnja u Katu, a Krsto se vraća
NOVA EPIZODA

Evo što će biti danas u 'Divljim pčelama': Domazet sve više sumnja u Katu, a Krsto se vraća

Večeras od 20.15 sati na RTL-u ne propustite novu napetu epizodu serije 'Divlje pčele'. Evo što će se događati...
Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE

Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'

Čitatelj nam je opisao kako su u centru Zagreba sat vremena ponavljali scenu prelaska preko ceste, dok se oko seta okupio velik broj znatiželjnika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026