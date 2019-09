Borila se s depresijom i nizala skandale, a sad mijenja imidž

Američka glumica Amanda Bynes (33) nakon dugogodišnje borbe s depresijom i ovisnošću uspjela je 'srediti' svoj život. Uz promjene i nove odluke koje je donijela, promijenila je i imidž. Tako je nekadašnja plavuša obojila kosu u ružičasto.

Foto: Instagram

U posljednjih godinu dana diplomirala je na Modnom institutu dizajna i prodaje u Los Angelesu te se želi posvetiti modnoj liniji. Također, razmišlja i o povratku glumi. Amanda je bila zvijezda ekrana u tinejdžerskim godinama. Počela je glumiti sa sedam godina te se već tada pojavila u desetak popularnih serija i filmova.

U medijima se počela sve češće pojavljivati nakon incidenata koje je izazivala. Prije sedam godina uhićena je jer je vozila u pijanom stanju, a iste te godine službeno je objavila da se povlači iz glume. Godinu dana nakon toga, podmetnula je požar susjedima u dvorištu te je završila na psihijatriji. Također je na psihijatriji završila i zbog živčanog sloma, a imala je i problema s alkoholom i drogama.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Amanda je uza sve bila opsjednuta 'debljinom' jer je smatrala da treba smršavjeti.

- Bila sam napušena kad sam se vidjela na ekranu i iz nekog razloga to je stvarno utjecalo na mene. Ne znam je li to bila psihoza izazvana drogama ili nešto drugo, no utjecalo je na moj mozak drugačije nego što utječe na druge ljude. Potpuno je promijenilo moju percepciju - ispričala je glumica.

Foto: Instagram

- Sve što sam radila cijelog života kako bih uspjela, sama sam uništila - priznala je.

Glumica se proslavila filmom 'Ona je najbolja', ali i brojnim romantičnim komedijama koje je snimala u svojim dvadesetima.

