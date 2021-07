Nikolina Tutić (32), bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' i 'Braka na prvu', ljubav nije pronašla u showovima no, to ju nije spriječilo da prestane tragati. Za RTL.hr otkrila je trenutni ljubavni status, planira li nove tetovaže i je li joj bitno da budući partner bude ljubitelj automobila s obzirom na to da je ona ponosna vlasnica BMW-a.

- Život mi se nije nešto drastično promijenio. Što se tiče bračnih ponuda, dečki bi trebali postati muškarci da bi to bilo ozbiljno - započela je Nikolina.

Na društvenim mrežama, nakon pojavljivanja na televiziji, počela je od mlađih generacija dobivati upite u inbox.

- Pozivaju me na piće, kako bi me upoznali - kazala je Nikolina.

Naime, bivša natjecateljica je nedavno na Instagram profilu napisala poduži tekst koji je zaintrigirao mnoge no, ona kaže kako ga je posvetila svima, ne određenom čovjeku. Ipak, ne isključuje to da će poneki status biti i namijenjen nekome.

U 'Gospodinu Savršenom' tragala je za Mijinim srcem, a u 'Braku na prvu' pokušala biti s Adamom, ali oni jednostavno za nju nisu bili 'oni pravi'. Nikolina je još uvijek slobodna s obzirom na to da ni u međuvremenu, kako kaže, nije došao onaj koji bi joj poljuljao tlo pod nogama.

- Nije cilj u životu pronaći bilo koga, ja bih to nazvala usputnom stanicom, cilj treba biti na duge staze - otkrila je.

Idealan muškarac, kako opisuje, mogao bi ju osvojiti osobnošću, stavom da priđe, samouvjerenošću i time da se ne boji života. S budućim dragim želi moći razgovarati opušteno i otvoreno.

Nikolina je ponosna vlasnica BMW-a no, poznavanje auta joj nije na popisu kod idealnog muškarca.

Bivša natjecateljica na nozi ima veliku tetovažu koju je jednom prilikom i pokazala, a o novoj, kako kaže, još uvijek ne razmišlja.

- Volim tetovaže, za sada ne planiram napraviti novu, ali nikada se ne zna što će biti sutra i koja odluka s kojim značenjem - zaključila je Nikolina pa dodala da voli biti spontana i da će prepustiti da joj ovo ljeto bude upravo takvo.