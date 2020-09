Boris i Doris ušli u 'Superpar': Mislili smo da nam se priviđa

Smijala sam se već sad kad sam ih vidjela u ovom showu samo nakratko, mogu tek misliti kako će biti kada vidimo kroz što su sve prolazili, pisali su pratitelji na društvenim mrežama

<p>Večeras je započela druga sezona showa 'Superpar'. Gledateljima se u prvim minutama epizode prikazalo što će sve moći vidjeti u novoj sezoni. Kao i u prvoj sezoni, natjecateljima će se u kući pridružiti i celebrity par. Tada su to bili <strong>Indira Levak</strong> (46) i njen suprug <strong>Miroslav</strong>, a ovaj put <strong>Doris Pinčić</strong> (31) i <strong>Boris Rogoznica </strong>(32).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Doris i Boris potvrdili prekid</strong></p><p>Nije dugo trebalo da se na društvenim mrežama krene s komentarima na račun bivših supružnika. S obzirom na to da su epizode showa snimane prije gotovo godinu dana dok je par još uvijek bio u braku, a sada više nisu, ljudima je bilo smiješno vidjeti ih u 'Superparu'. Kontaktirali smo RTL i od njih dobili službenu izjavu oko bivših partnera. </p><p>- Druga sezona RTL-ove zabavne emisije 'Superpar' snimala se krajem 2019. godine dok su, sada već bivši supružnici, Pinčić - Rogoznica bili u braku. Svoju su ulogu 'celebrity para', u dvije epizode koje ćemo prikazati potkraj sezone, odradili profesionalno i u duhu emisije. Do tada, svi će se dobro zabaviti i uživati uz briljantnog Enisa Bešlagića i osam parova u borbi za veliku novčanu nagradu i titulu 'Superpara'. Njihove izazove, drame i preispitivanja naši gledatelji mogu pratiti od ponedjeljka do četvrtka od 21 sat - istaknuli su. </p><p>Stoga, dakle, nije ni čudo što su se gledatelji raspisali kako jedva čekaju nove epizode da bi vidjeli kako su se u izazovima snalazili tadašnji partneri Doris i Boris. </p><p>- Jedva čekam. Smijala sam se već sad kad sam ih vidjela u ovom showu nakratko, mogu tek misliti kako će biti kada vidimo kroz što su sve prolazili. U prvi tren mislila sam da mi se priviđa - pisali su pratitelji. </p><p> </p>