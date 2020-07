Boris još solira, a kandidatima poručio: 'Samo nemojte glumiti'

Farmer iz Valpova se u emisiji 'Ljubav je na selu' našao u ljubavnom trokutu. Naposljetku je ostao razočaran, a nova djevojka još mu nije na vidiku. Trenutačno je posvećen poslu

<p><strong>Boris Kolesarić</strong> (28) farmer je iz Valpova, koji je u desetoj sezoni emisije 'Ljubav je na selu' osvojio gledatelje sa simpatičnim izjavama. Upamtili su ga po njegovom pitanju koje je postavljao svakoj djevojci - voli li životinje. Osim toga, ovaj se farmer našao u ljubavnom trokutu koji je imao s <strong>Valerijom Lisicom</strong> i <strong>Anom Paulom Bogdanović</strong> koja mu je 'slomila' srce. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dame iz emisije 'Ljubav je na selu'</strong></p><p>No, Boris je još uvijek u potrazi za onom pravom.</p><p>- Nisam našao curu, nema ništa, nitko se ne javlja. Ali ima vremena - rekao je za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3852876/boris-iz-ljubav-je-na-selu-ima-poruku-za-nove-farmere-i-kandidatkinje-otkrio-je-i-je-li-pronasao-curu/?utm_source=ljns&utm_medium=post&utm_campaign=organic" target="_blank">RTL</a>. </p><p>Trenutačno je kod djeda na ranču u Taru kraj Poreča, a vodi turističko jahanje. </p><p>- Slabija je sezona nego inače zbog korone, no radi se, ima posla. Radim s konjima, poslije posla odem do kafića pa nazad na imanje i spavati. Nemam tu neko društvo - ispričao je Boris.</p><p>Priznaje kako se ove godine još nije okupao u moru, iako za to ima prilike.</p><p>- Nije more još dovoljno toplo za mene! Nisam ja neki od mora, a pogotovo mi se ne da na plažu samome. Da imam društvo, bilo bi drugačije - rekao je farmer.</p><p>S kandidatima iz emisije, tvrdi, se slabo vidi i čuje, no ostao je dobar s muškim dijelom ekipe. Prvu epizodu nove sezone 'Ljubavi na selu' nije pogledao jer nije stigao, ali ima poruku za sve nove kandidate.</p><p>- Poručio bih im samo neka budu ono što jesu, a ne da glume pred kamerama jedno, a kada se ugase, da budu drugo. Neka budu svoji - zaključio je Boris. </p>