Boris Rogoznica ima novu djevojku? Novim fotkama pokrenuo šuškanja o vezi

Boris Rogoznica (39) zaintrigirao je pratitelje na Instagramu s nekoliko posljednjih objava, a iako je riječ o najavi nove pjesme, nije sasvim jasno radi li se samo o glazbenoj suradnji.

Naime, pjevač je objavio fotografiju na kojoj je u polju zagrljen s djevojkom, dok iza njih zalazi sunce. Mnogi se pitaju je li riječ o njegovoj novoj djevojci ili je pak fotografija nastala na snimanju spota.

"Odnija vrag šalu...", napisao je kratko Boris uz fotku, a taj je opis dodatno naglasio šuškanja.

No to nije jedina objava sa zagonetnom damom, ali nije potvrđeno ni kako je riječ o istoj osobi.

''Nakon dvije godine izdavačke tišine... Vrijeme je za novu pjesmu i jednu novu priču koja je čekala pravi trenutak. Za sada ću vam otkriti samo nekoliko detalja... Zove se “Zbog jedne divne”. Autor sam glazbe i teksta. Radnja spota je u Mostaru, a glavnu ulogu ima jedna opasno zgodna Hercegovka'', stoji u ranijoj objavi.

Podsjetimo, Rogoznica je bio u braku s TV voditeljicom i glumicom Doris Pinčić Guberović (37), s kojom ima dvoje djece.