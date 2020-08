Boris se posuo pepelom: 'Žao mi je što sam popustio muškim hormonima i povrijedio obitelj'

<p>Pjevač <strong>Boris Rogoznica</strong> (33) progovorio je za <a href="https://story.hr/Celebrity/a141292/EKSKLUZIVNO-Boris-Rogoznica-Zao-mi-je-sto-sam-povrijedio-svoje-najmilije.html?fbclid=IwAR10FqyCmnJtmKfmzTnPLkWWe114m5ZQQZaKEOdX7rsWys9NyMwO2q3F2W0" target="_blank">Story.hr </a>nakon što je objavljena prepiska s glazbenicom<strong> Alex Ognjenom</strong> (36). Njihov odnos većinom se temeljio na uzajamnim strastima, a njihovo dopisivanje i tajno nalaženje trajalo je godinama. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sve o Borisovoj aferi s Alex</strong></p><p>- Žao mi je što sam u trenutku osobne slabosti popustio ‘muškim hormonima’ i napravio veliku pogrešku koja će me pratiti cijeli život. Najviše mi je žao što sam time povrijedio svoju obitelj i prijatelje, moje najmilije. Nadam se da će smoći snage oprostiti mi jednog dana -rekao je zadarski kantautor. </p><p>Kad smo prije nekoliko dana kontaktirali Rogoznicu nije bio raspoložen za razgovor o aferi. Rekao je kako ne poznaje najbolje Alex i da poruke koje je pustila u javnost ne moraju biti istinite. </p><p>Osim što joj je slao vruće poruke, Rogoznica je ponekad Alex spominjao suprugu, prepričavao Ognjeni kada bi se posvađali, ali i kada bi riješili nesuglasice. Govorio joj je kako želi spasiti brak. A onda bi se Boris ubrzo prebacio na laskanje i dijeljenje komplimenata glazbenici.</p><p>- Ti si zgodna i jako izazovna. Muškarac u meni silno želi uživati u tebi. Ali to nije ono što bi me napunilo i usrećilo dugoročno. Zbilja osjećam da si, osim tog seksepila, mnogo više. Da možeš dati podršku, prijateljstvo i ljubav - pisao joj je Boris. </p><p>Zavodila je i Alex. Slala mu je provokativne fotografije svoje stražnjice, a on joj je uzvraćao s kadrovima golog tijela. Nestašni Boris ispitivao je Alex ima li kakve seksi igračke u kolekciji te je izrazio želju da ga nauči kako se rabe. No, čini se kako Boris nije želio da njihove tajne prepiske izađu u javnost ili da netko sazna. Poručio joj je da on briše razgovore u svakom slučaju. </p>