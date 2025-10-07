Obavijesti

U PROSINCU

Bosilj je najavio Thompsonov koncert u Varaždinu: 'Nisam za zabrane, ovo je otvoreni grad'

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nakon koncerata u Zagrebu i Sinju, Marko Perković Thompson nastupit će i u Varaždinu. Njegov koncert najavio je gradonačelnik Neven Bosilj, a Thompson bi trebao nastupiti u prosincu

Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj je prije nekoliko dana najavio da će početkom prosinca u dvorani Arena uz Dravu održati koncert Marka Perkovića Thompsona. Za VTV televiziju je poručio: 'Imat ćemo, vrlo vjerojatno početkom 12. mjeseca, koncert Thompsona u Areni'. 

- Zato jer je Varaždin otvoren grad. I bez obzira na moja politička uvjerenja, jer nikad nisam bio ni za kakve zabrane - rekao je Bosilj, prenosi Varaždinski.hr. Gradonačelnik je ujedno podsjetio da će u Varaždinu nastupiti i Plavi orkestar 31. prosinca te Neno Belan 26. prosinca. 

Prije Varaždina, Thompson bi mogao nastupiti i u Osijeku. Ranije je portal SiB neslužbeno doznao kako će pjevač nastupiti u dvorani Gradski vrt, a spominjala su se i dva datuma - 21. i 22. studeni. Službene potvrde oko toga za sada nema. 

Ovog ljeta je Thompson održao dva velika koncerta. Prvi na zagrebačkom Hipodromu 5. srpnja posjetilo je, navodili su organizatori, oko pola milijuna ljudi, a poseban dojam ostavili su svjetlosni show i dronovi koji su u zraku izvodili koreografije.

Drugi koncert održao je mjesec dana kasnije, 4. kolovoza, na hipodromu u Sinju uoči Velike Gospe. Za taj je koncert prema navodima organizatora, prodano 150.000 ulaznica. No, koncert nije prošao bez problema - nakon što nekoliko tisuća ljudi nije uspjelo ući u prostor hipodroma na vrijeme, koncert je kasnio više od sat vremena. 

I nakon koncerta su se mnogi našli u problemima jer su satima pokušavali automobilima izaći iz Sinja, a na cestama u gradu i okolici je nastao potpuni kolaps. 

