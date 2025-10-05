Bosonog hodao po oštrim noževima, žiri zatvarao oči: 'Zastrašujuće za gledati'

U drugoj epizodi ovogodišnjeg izdanja Supertalenta, žiri je doživio pravi šok kada se na pozornici pojavio Fakir Testa, 44-godišnjak iz Madrida.

Naime, on je sa sobom donio veliki set oštrih noževa te je jabukom demonstrirao koliko su oni oštri. Zatim se počeo penjati po njima, a vrhunac napetosti je bio kada je visio vratom na jednom od njih.

Žiri, ali i publika, u strahu je promatrala što će se dogoditi, a mnogi su se pitali ima li krvi dok su pokrivali oči i okretali glavu u strahu da ne vide ako točka pođe po zlu.

Izvanredna kontrola, hrabrost i nevjerojatna vještina Fakira ostavili su snažan dojam.

Foto: NOVATV

- Zastrašujuće, nimalo ugodno za gledati, ali da je talent – jest - rekla je Martina Tomčić kada je malo došla sebi.

Fakir je od cijelog žirija dobio DA, čime si je osigurao polazak dalje. Vidno uzbuđen nakon nastupa, natjecatelj je kratko priznao: „Najviše sam sretan što sam živ. Preživio sam!“

U pratnji mu je bila i djevojka, koja je pomogla oko točke.

- Što sve žene rade zbog ljubavi - komentirao je žiri.

U predstavljanju prije točke, Fakir je rekao kako vjeruje da nikada neće imati normalan posao.

- Svoj život sam posvetio riziku – dodao je.

Godinama je, kako kaže, pripremao nastup u kojemu je večeras, uz pomoć svoje partnerice, riskirao svoj život.