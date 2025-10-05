U drugoj epizodi ovogodišnjeg izdanja Supertalenta, žiri je doživio pravi šok kada se na pozornici pojavio Fakir Testa koji se bosih nogu počeo penjati po oštrim noževima. Svi su se pitali hoće li prokrvariti
Bosonog hodao po oštrim noževima, žiri zatvarao oči: 'Zastrašujuće za gledati'
U drugoj epizodi ovogodišnjeg izdanja Supertalenta, žiri je doživio pravi šok kada se na pozornici pojavio Fakir Testa, 44-godišnjak iz Madrida.
Naime, on je sa sobom donio veliki set oštrih noževa te je jabukom demonstrirao koliko su oni oštri. Zatim se počeo penjati po njima, a vrhunac napetosti je bio kada je visio vratom na jednom od njih.
Žiri, ali i publika, u strahu je promatrala što će se dogoditi, a mnogi su se pitali ima li krvi dok su pokrivali oči i okretali glavu u strahu da ne vide ako točka pođe po zlu.
Izvanredna kontrola, hrabrost i nevjerojatna vještina Fakira ostavili su snažan dojam.
- Zastrašujuće, nimalo ugodno za gledati, ali da je talent – jest - rekla je Martina Tomčić kada je malo došla sebi.
Fakir je od cijelog žirija dobio DA, čime si je osigurao polazak dalje. Vidno uzbuđen nakon nastupa, natjecatelj je kratko priznao: „Najviše sam sretan što sam živ. Preživio sam!“
U pratnji mu je bila i djevojka, koja je pomogla oko točke.
- Što sve žene rade zbog ljubavi - komentirao je žiri.
U predstavljanju prije točke, Fakir je rekao kako vjeruje da nikada neće imati normalan posao.
- Svoj život sam posvetio riziku – dodao je.
Godinama je, kako kaže, pripremao nastup u kojemu je večeras, uz pomoć svoje partnerice, riskirao svoj život.
