Botoks, povećanje grudi i guze: Evo kako su se Kardashianke mijenjale zadnjih 20 godina

Izašla je prva epizoda osme sezone reality serije 'The Kardashians', svojevrsnog nastavka njihovog realityja 'Keeping up with the Kardashians' koji se emitirao od 2007. godine. Tada su pripadnice obitelji izgledale znatno drugačije...
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Fizički izgledi članica obitelji Kardashian-Jenner drastično su se mijenjali kroz godine, a sestre tek posljednih godina priznaju određene plastične operacije.
| Foto: Michael Germana/PRESS ASSOCIATIO
Fizički izgledi članica obitelji Kardashian-Jenner drastično su se mijenjali kroz godine, a sestre tek posljednih godina priznaju određene plastične operacije. |
Foto: Michael Germana/PRESS ASSOCIATIO
Fizički izgledi članica obitelji Kardashian-Jenner drastično su se mijenjali kroz godine, a sestre tek posljednih godina priznaju određene plastične operacije.
| Foto: Michael Germana/PRESS ASSOCIATIO
Najslavnija sestra, Kim Kardashian javnosti je postala poznata još početkom 2000-ih dok je radila za Paris Hilton.
| Foto: Insagram/screenshot
Kad je u javnost izašao njezin porno uradak s bivšim dečkom, pojavila se ponuda za snimanjem reality emisije 'Keeping up with the Kardashians'.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Poput svojih sestara, Kim je dugo krila da je išla na bilo kakve zahvate.
| Foto: (C) Benkey / AFF-USA.com
Foto Lionel Hahn
Zbog glasina o 'lažnoj' stražnjici, Kim je 2011. godine otišla na rendgen i dokazala da nije imala nikakvu operaciju.
| Foto: CAMA
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Kasnije je priznala da se podvrgnula određenim estetskim zahvatima
Osim botoksa i laserskog uklanjanja dlačica, podvrgnula se brisanju ožiljaka i strija koje je zadobila nakon poroda.
| Foto: RAAK, GEVA, RMBI, AGNY
"Bojala sam se tog zahvata jer sam mislila da će jako boljeti, ali na kraju se ispostavilo da i nije bilo toliko bolno", dodala je.
| Foto: CAMA
Kako bi stala u haljinu Marilyn Monroe za Met galu, Kim je izgubila 7 kilograma u 21 dan
| Foto: Andrew Kelly/REUTERS
Nakon mjeseci nagađanja i tajnovitih objava na društvenim mrežama, Kim i sedmerostruki svjetski prvak Formule 1 Lewis Hamilton potvrdili su da su u vezi.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Kourtney kardashian je najstarija kći pokojnog Roberta Kardashiana i Kris Jenner
| Foto: pixsell/ilsutracija
Ovako je izgledala 2009. godine
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Kourtney je navodno samo operirala grudi dok je imala 21 godinu, a kasnije je izjavila da je zbog tog požalila.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
'Da se mogu vratiti u prošlost, ne bih to učinila', priznala je svojedobno
| Foto: Patricia Schlein
Ipak, za Kourtney kažu da je najprirodnija Kardashian sestra
| Foto: O'Connor/AFF-USA.com
Sa sestrama 2011. godine
| Foto: Charles Guerin/PRESS ASSOCIATION
Foto Aude Guerrucci/REUTERS
Khloe Kardashian je najmlađa kći pokojnog Roberta Kardashiana i Kris Jenner
| Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL
Khloe se oduvijek fizički razlikovala od svojih starijih sestara.
| Foto: Freeman/Press Association/PIXSELL
Bila je krupnije građe, a uz to je i viša od njih te svjetlije puti.
| Foto: Olivier Douliery
Priznala je da je imala operaciju nosa te da je uzimala injekcije koje su slične botoksu
| Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
Otpočetka snimanja showa mučila se s viškom kilograma
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Zbog čega se podvrgnula raznim tretmanima mršavljenja
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
'Svi kažu 'Pa ona je transplatirala cijelo lice'. A ja sam imala samo jednu operaciju nosa', priznala je u emisiji Andyja Cohena
| Foto: Instagram/Khloe Kardashian
Najstarije dijete Kris Jenner i Caitlyn Jenner je manekenka Kendall Jenner
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Ovako je izgledala 2011. godine
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Sa sestrom Kylie iste godine
| Foto: Raoul Gatchalian/starmaxinc.com
Kendall nije potvrdila nijedan estetski zahvat, no pretpostavlja se da ima filere u ustima te da se podvrgnula operaciji nosa
| Foto: PA/Pixsell
Osim toga mnogi vjeruju da je malčice povećala grudi
| Foto: Chris Ashford/DPA/PIXSELL
Američki mediji pišu da je Kendall botoksom podigla obrve, povećala volumen jagodica i brade te korigirala dio lica oko kostiju vilice
| Foto: Andrew Kelly/REUTERS
Iako je operacije oduvijek opovrgavala, u listopadu 2021. godine viđena je kako odlazi iz ordinacije plastičnog kirurga.
| Foto: JWNY
Foto Doug Peters
Kod najmlađe seke, Kylie Jenner, prva promjena je bila vidljiva na usnama
| Foto: Freeman/Press Association/PIXSELL
Foto Â© Freeman/Digital Focus Intl
Jenner je odbijala priznati da je povećati usne i bila je ustrajna u tome da ih samo voli precrtati olovkom za usne
| Foto: Privtani album
Ipak, razlika je bila preočita i nije mogla dugo skrivati korekcije
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Imala sam zaista male usne i nikada o tome nisam razmišljala dok mi dečko, s kojim sam se prvi put poljubila, nije rekao: 'Tako se dobro ljubiš, ali imaš premale usne', priznala je jednom.
| Foto: Â© Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL
Dugo je tvrdila da nije imala plastične operacije
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
No 2023. godine je priznala povećanje grudi s 20 godina.
| Foto: Instagram/KylieJenner
'Imala sam lijepe grudi. Prirodne. Jednostavno predivno. Savršena veličina, savršeno sve', izjavila je
| Foto: Mario Anzuoni
Kylie je objasnila zašto je požalila zbog plastične operacije: 'Svima koji razmišljaju o tome preporučila bih da pričekaju nakon što imaju djecu'.
| Foto: Mario Anzuoni
Foto Instagram
Foto Instagram
U nastavku galerije pogledajte još fotografija slavnih sestara i kako su se mijenjale kroz godine...
| Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie
Foto MICHAEL GERMANA
Foto Insagram/screenshot
Foto Lisa Rose
Foto IMDB
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto instagram
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto (C) Tammie Arroyo / AFF-USA.com
Foto (C) LMartinez / AFF-USA.COM