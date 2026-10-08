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STIGLA OSMA SEZONA REALITYJA

Botoks, povećanje grudi i guze: Evo kako su se Kardashianke mijenjale zadnjih 20 godina

Izašla je prva epizoda osme sezone reality serije 'The Kardashians', svojevrsnog nastavka njihovog realityja 'Keeping up with the Kardashians' koji se emitirao od 2007. godine. Tada su pripadnice obitelji izgledale znatno drugačije...
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Fizički izgledi članica obitelji Kardashian-Jenner drastično su se mijenjali kroz godine, a sestre tek posljednih godina priznaju određene plastične operacije. | Foto: Michael Germana/PRESS ASSOCIATIO
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Fizički izgledi članica obitelji Kardashian-Jenner drastično su se mijenjali kroz godine, a sestre tek posljednih godina priznaju određene plastične operacije. | Foto: Michael Germana/PRESS ASSOCIATIO
Komentari 1

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