'Bowie je pošmrkao kokain i pokazao mi svoje spolovilo...'

Pop-rock pjevačica Debbie Harry (74), iz grupe Blondie, objavila je memoare 'Face It' u kojima je napisala stvari kojeg dosad nisu bile poznate javnosti, prenosi Mirror.

- Za mene je najbolje razdoblje grupe Blondie bilo kada smo se tek počinjali probijati u New Yorku. Nitko nije govorio o komercijalnom uspjehu. Ono što smo radili bilo je mnogo bolje od toga – napisala je Debbie u memoarima te naglasila da je 'slava poput seksa'.

Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

- Osjećate elektricitet koji prolazi kroz vaše tijelo, no isto tako možete osjećati i antiklimaks - dodala je. U počecima karijere Debbie je radila kao konobarica u bikiniju, a njezin tadašnji partner, gitarist Chris Stein (69) primao je socijalnu pomoć. Dok su svirali u klubu CBGB Debbie je prvi put probala heroin.

- Svaki put kad bih htjela izbrisati neke dijelove života ili sam se borila s depresijom, uzela bih heroin - ispričala je.

Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Grupa Blondie išla je na turneju s Iggyjem Popom (72) i Davidom Bowiejem.

- Iggy i David nakon jednog koncerta tražili su kokain i vratili su se nakon nekog vremena s jednim gramom. Pošmrkali su ga u jednom potezu. Kokain nisam voljela jer me činio nervoznom. Kada je pošmrkao, David je samo izvadio penis, kao da sam ja službeni procjenitelj spolovila. Bila sam jedina žena s njima, pa mu se valjda to činilo logičnim. David je imao golemi penis, a imao je običaj vaditi ispred žena i muškaraca. Meni je to bilo jako smiješno - napisala je Debbie.

