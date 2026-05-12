Boy George za San Marino na pozornici Eurosonga, evo koja je priča iza singla koji je otpjevao
Talijanska pjevačica eritrejskih korijena, Senhit, četvrti put je nastupila na eurovizijskoj pozornici kao predstavnica San Marina, no ovoga puta nije bila sama. U Beč je donijela pjesmu "Superstar", pop himnu nastalu u suradnji s legendarnim Boy Georgeom, ikonom osamdesetih i frontmenom grupe Culture Club. Njihov spoj iskustva, karizme i poruke o autentičnosti pretvara nastup male republike u jedan od najiščekivanijih u prvom polufinalu.
Senhit Zadik Zadik, rođena i odrasla u Bologni, umjetnica je čiji se put ne može svrstati u jednostavne kategorije. Njezina priča počinje u kazalištu, na daskama koje život znače, gdje je brusila zanat u velikim mjuziklima poput "Kralja lavova" u Njemačkoj, "Kose" i "Famea". To scensko podrijetlo duboko je utkano u njezin umjetnički DNK, definirajući je kao kompletnu izvođačicu koja na pozornici daje sve - fizički, emocionalno i vokalno.
Ekscentrična umjetnica neshvaćena u Italiji
Unatoč uspjehu i međunarodnoj karijeri, u rodnoj Italiji često se osjećala neshvaćeno. Problem vidi u sklonosti etiketiranju umjetnika, dok sebe smatra svestranom figurom.
- Ja sam netko tko ne živi od etiketa. A to možda stvara poteškoće u Italiji, jer još uvijek postoji ideja da morate biti samo jedna stvar: pjevačica, glumica ili performerica. Teško je zamisliti umjetnika kao figuru od 360 stupnjeva - objasnila je Senhit u jednom intervjuu.
Odbijala je prilike koje su je ograničavale, poput talent showova, i umjesto toga gradila međunarodni put. Upravo je u Euroviziji pronašla svoj prirodni prostor, platformu koja slavi različitost i umjetničku slobodu. Nakon debija 2011. s pjesmom "Stand By", povratka s "Freaky!" 2020. i finala s "Adrenalinom" 2021. uz Flo Ridu, pozornica najvećeg glazbenog natjecanja postala je njezin drugi dom.
- Sada se osjećam kao kod kuće, apsolutno. Ali nikad to nisam doživjela kao natjecanje. Možda zato što sam dolazila iz gotovo dvije godine Covida, zaglavljena kod kuće - imala sam tako snažnu želju pjevati, eksplodirati na pozornici - prisjetila se.
Suradnja s Boy Georgeom kao ostvarenje sna
Pjesma "Superstar" nastala je i prije nego što je Eurovizija bila u planu. Senhit je tražila nekoga tko bi upotpunio pjesmu sa snažnim prizvukom osamdesetih, a preko zajedničkih poznanika stigla je do Boy Georgea. On je, na njezino iznenađenje, odmah pokazao nevjerojatnu otvorenost i velikodušnost.
- U početku smo imali malu 'raspravu', jer je on htio raditi samo remiks i fokusirati se na produkciju, dok sam ja željela da pjeva. Na kraju je iz toga izašao ovaj mali dragulj, a onda smo odlučili okušati se na Euroviziji - otkrila je Senhit.
Boy George je priznao da mu je u početku trebalo vremena da shvati što rade, ali je sada oduševljen. Privukla ga je energija i sloboda koju moderno natjecanje predstavlja.
- Kad sam kao dijete gledao natjecanje, nije bilo kul, a danas je postalo nešto posve drukčije. Ljudi se danas ne srame reći da ga gledaju - izjavio je, dodavši kako ga je i Madonnin nastup inspirirao da postane dio tog spektakla.
"Superstar" je, kako kažu, manifest o identitetu i osobnoj slobodi. Pjesma govori o osjećaju da si zvijezda u vlastitom životu, bez obzira na tuđe mišljenje.
- Voljeti sebe, biti ponosan na ono što jesi - to je poruka pjesme - objasnio je Boy George.
Zvijer na pozornici, sramežljiva djevojčica izvan nje
Iako na sceni djeluje nezaustavljivo, Senhit priznaje da je izvan reflektora potpuno drugačija osoba.
- Ja sam izuzetno sramežljiva osoba. Uzmem mikrofon i, osim prvih nekoliko sekundi prije izlaska na pozornicu, kad paničarim i imam tisuću sumnji, transformiram se. Ali čim siđem, adrenalin padne i ponovno postanem vrlo sramežljiva djevojčica - iskrena je.
Upravo je ta autentičnost njezina najveća snaga. Ne pretvara se i ne kalkulira, a to publika prepoznaje. Iako Euroviziju ne doživljava natjecateljski, obećava borbu za finale.
- U svibnju ću se pretvoriti u zvijer! Jer za razliku od zemalja poput Italije, ja svoje mjesto u finalu moram zaslužiti.
*uz korištenje AI-ja
