Božićna čarolija na sceni: Kim Verson oduševila obožavatelje

Što bih mogla pokloniti mami za Božić?' glasilo je pitanje glavne junakinje Une, koju na kazališnim daskama glumi Kim Verson, tijekom premijerne izvedbe mjuzikla 'Božićno čudo'. 'Zagrljaj', glasio je odgovor malene djevojčice iz prvog reda. I taj dječji odgovor pokazao je nama velikima koliko su važne vrijednosti koje promoviraju autorice teksta i redateljica predstave, jednako kao i cijeli tim ljudi okupljenih oko kazališnog komada nastalog u stilu Broadwaya u postavljenog u zagrebačkom Centru za kulturu Maksimir.

Foto: FILIP BUSIC

Profesionalni mjuzikl za djecu 'Božićno čudo' nastao je na temelju, dijelom, autobiografske priče Kim Verson, a režirala ga je Tihana Strmečki, ambasadorica mjuzikla u Hrvatskoj. Priča je duboko naslonjena na ploču 'Digni ruke sve do neba (Album za djecu i mlade)', koju je Dallas Records objavio ususret ljetu 2022. godine. Na albumu se nalazi originalna verzija pjesme 'Božićno čudo', a u mjuziklu se koristi remiksirana extended verzija s EP-ja 'Božićno čudo (Denis Goldin Remix)', objavljenog godinu dana kasnije. 'Božićno čudo' je postala prvom pjesmom u povijesti koja je tri godine zaredom ušla u Top 10 najemitiranijih domaćih pjesama na službenoj listi radijskog emitiranja u Hrvatskoj.

Velika dvorana Centra je te subote navečer, na prvi dan Adventa u Zagrebu, bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a dio posjetitelja stajao je i sa strane promatrajući radnju, gegove vilenjakinja, live izvedbe pjesama i kompletnu priču. Komunikacija s publikom donijela je ovacije, pljeskove, smijehove i pjevanje u zboru, zamišljanje čuda koje želimo da nam se dogode i nastup Djeda Mraza. Šarmantni djedica s djecom se družio i fotografirao, došaptavao i primio velike želje malenih prije i nakon same predstave, a cijelu večer obogatilo je i premijerno prikazivanje videospota 'Božićno čudo (Musical Visual)' na velikom platnu.

Videospot pjesme 'Božićno čudo' u verziji Denis Goldin Remix Extended, sniman u i oko Centra za kulturu Maksimir u Zagrebu, ilustrira vrijednosti koje u naše živote donose kultura i umjetnost. Prikazuje bogatstvo scenografije i naglašava vrijednosti koje - pristupom koji obuhvaća edukaciju, kreativnost, glazbu, ples, glumu i vokalnu interpretaciju - promovira sam mjuzikl, ali i album 'Digni ruke sve do neba' koji potpisuje Kim Verson. Radi se o životnim vrijednostima koje su važne dječjoj publici (snovi, ambicija, prijateljstvo, ljubav). Nit vodilja priče vezana je uz božićna čuda koja se ostvaruju u mjesecu darivanja. Predstava poručuje da su životna čuda moguća, a želje se ostvaruju.

Mjuzikl 'Božićno čudo' dio je programa Adventa u Zagrebu, a nastao je u produkciji Centra za kulturu Maksimir uz podršku Grada Zagreba, Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo i Turističke zajednice grada Zagreba.

Videospot 'Božićno čudo (Musical Visual)' konceptualno je osmislila i režirala Tihana Strmečki, a snimanje i video produkciju potpisuje UNIMEDIA odnosno snimatelj Ivan Mihaljević i producent Nikola Mihaljević. Koreografiju korištenu u videospotu osmislila je Ivona Grubišić Pupić, a uloge vilenjakinja tumače plesačice i glumice Lea Andreić i Pia Polan. Aranžman i produkciju originalne verzije pjesme potpisuje glazbeni producent mjuzikla Alan Dović.

Mjuzikl će, tijekom Adventa u Zagrebu, igrati u prostorima Centra za kulturu Maksimir, ali i u drugim kulturnim centrima u Zagrebu. Gostovanja mjuzikla predviđena su u Brdovcu, Novom Marofu i Novoj Gradiškoj. EP 'Božićno čudo (Denis Goldin Remix)' i album 'Digni ruke sve do neba - Album za djecu i mlade' potražite na streaming servisima.

Videospot 'Božićno čudo (Musical Visual)' može se pogledati putem platforme YouTube, ali i u programima domaćih televizija. Premijerno emitiranje kadrova videospota bilo je u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' na prvom programu Hrvatske televizije.

Foto: Dallas