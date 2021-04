Božo Vrećo (37) nastavio je niz dirljivih objava s majkom koja boluje od karcinoma novom fotografijom na kojoj mu oslabljena majka sjedi u krilu odjevena u jednu od kreacija koju je nosio na koncertu.

- Gledala je koncert sa sekom i kaže da je i plakala od dragosti i smiješila se, obukla moju haljinu sa koncerta i predivna je i mirisna ko sav đulistan ruža, istopila se u mom naručju, a ja je nunam ko malu bebu... hehe - objasnio je Božo majčinu odjevnu kombinaciju uz fotografiju.

Komentari podrške počeli su odmah pristizati.

- A Božo, srce ti je veće od Svemira, kako si hrabar, i pjevaš... - napisala je jedna pratiteljica.

Glazbenik je dodao kako vjeruje da će zajedno pobijediti opaku bolest.

- Mi smo pobjednici i svaki dan to izgovaramo, tako mislimo, tako osjećamo i ljubav nam ne da da klonemo i obeshrabrimo se - napisao je Vrećo.

Božin pobjednički duh raznježio je njegove obožavatelje.

- 'Ne može drugačije biti samo pobjeda uz Tvoju veliku ljubav i pažnju mora procvjetati kao ta divna haljina, šaljem joj puno ljubavi', 'I biti ćete pobjednici jer drugačije ne može biti', 'Ta vaša ljubav... Nešto najljepše' - samo su neki od komentara kojima su bodrili Božu.

Podsjetimo, početkom siječnja ove godine Božina majka je bila na operaciji, a glazbenik tada nije krio koliko je ponosan na nju.

- Samo da vam nešto kažem, moja božićna želja se ispunila, majčica danas izašla iz bolnice, hrabra moja srna, umiljava se na mom ramenu, poželjela me, pa mi stiska ruku da vidim da je snažna, a ja je ljubim niz hodnike i kroz sve te liftove i labirinte, poneka suza se otkotrlja, al' neka je, to duša sretna sija jer mi je živa i diše i šapuće i korača svojim hitrim svilenim korakom. Hvala svima vama dobri moji jer su i vaše molitve i dobre čiste misli utjecale na to da je moja srna u mom, voljenom zagrljaju danas. Sve je lakše kad je doma, u našem gnijezdu ljubavi! Bože hvala Ti - napisao je Vrećo uz emotivnu fotografiju s majkom poslije operacije.